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Украинцев ждет опасное солнечное затмение: не выходите из дома

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 12:54
Украинцев ждет опасное солнечное затмение: не выходите из дома
Солнечное затмение произойдет 21 июня (фото: pixabay.com)

21 июня украинцев ждет опасное Солнечное затмение

В этом месяце украинцев ждет очень опасное Солнечное затмение. Оно произойдет 21 июня и совпадет с днем летнего солнцестояния, что вызовет собой энергетический шторм. Астролог настоятельно советует в эту дату остаться дома и не покидать пределы квартиры.

"В природе родятся огромные волны энергии, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье людей", – рассказал астролог Игорь Мехеда "Обозревателю".

Накануне затмения люди могут начать чувствовать себя плохо. У некоторых может начать болеть голова, ухудшиться самочувствие. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут начать чувствовать обострения болезней. Также возможны перепады настроения и нестабильное психологическое состояние. Возможны и стрессовые ситуации в это время.

По словам астролога, в день затмения лучше не выходить из дома.

"Желательно в этот день подольше поспать, не заниматься физической активностью, не принимать рискованных решений и так далее", - рассказал Мехеда.

Как мы ранее писали, астрологи рассказали, когда начнется ретроградный Меркурий и какие неприятности он принесет.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины затмение
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