Ці знаки Зодіаку притягують гроші абсолютно без зусиль

Фінансовий гороскоп (колаж: РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які наче магнітом, можуть приваблювати гроші

Астрологи кажуть, що деякі знаки Зодіаку мають воістину чудову здатність притягувати гроші до себе, як магніт притягає метал. Хто ці щасливчики матеріального світу - читайте в матеріалі Styler.

У добірці - чотири знаки Зодіаку, яких гроші люблять рівно стільки ж, скільки і вони гроші, пише slovofraza.

Тельці

Тельці - типові представники стихії Земля. Вони принаджують гроші своєю енергетикою, силою самонавіювання, ну й що приховувати - любов'ю до хрускоту купюр, і кількістю нулів на рахунку в банку. Головне для Тельців - стабільне матеріальне становище їхньої сім'ї. Вони, звичайно ж, можуть бути жадібними, але це лише побічний ефект.

Раки

Гроші дуже люблять Раків, і це взаємно. Представники цього знака Зодіаку дуже обачні й гіпервідповідальні, адже інакше вони просто не можуть. Саме ці переваги дозволяють їх випереджати інших у кар'єрі та збагаченні. Але головна для них мотивація - це їхня родина. Раки готові робити все, щоб їхній сім'ї жилося добре, а діти й другі половинки пишалися ними.

Леви

Гроші обожнюють Левів, але для того, щоб розбагатіти, представникам цього Знаку слід знайти улюблену справу і розвиватися в цьому напрямку. У такому разі Леви швидко почнуть притягувати гроші, посилюючи фінансові потоки навколо себе. Єдиним недоліком цього знака є те, що вони зовсім не вміють заощаджувати та накопичувати кошти.

Стрілець

Астрологи кажуть, навряд чи знайдеться інший такий знак, який би так сильно притягував до себе гроші. З якоїсь незрозумілої причини, їм дуже щастить у цьому. Стрільцям вдається постійно знаходити джерела доходу, отримувати вигідні пропозиції, адже вони від природи відмінні психологи, які володіють даром переконання. Але при цьому Стрільці - страшні марнотрати, їх потрібно контролювати.

Раніше ми писали, що українців чекає небезпечне сонячне затемнення. В цей день краще не виходити з дому.

Також повідомлялося, що літо стане для цих знаків Зодіаку найкращим періодом року.

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Автор: Светлана Мащенко