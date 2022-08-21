Эти знаки Зодиака ожидает удача в любви в конце лета: счастливчиков всего четверо
Гороскоп на конец августа говорит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия ожидает непростой период. Но правильный подход к помехам поможет избежать серьезных неприятностей.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец лета принесет удачу в любви. Об этом сообщает SlovoFraza.
Овен
Ключ к сердцу любимого человека кроется в умении заинтересовать. Попробуйте создать интригу и используйте свою сильную энергетику. Природные силы Овнов смогут воспламенить чувства в любом человеке, но тут очень важно не переусердствовать и не допустить сильной навязчивости.
Близнецы
Не полагайтесь только на собственную привлекательность, ведь негативное влияние Венеры все еще будет перебиваться Меркурием. Конец августа принесет интересные знакомства, но торопить события точно не стоит. И тогда у вас получится наладить личную жизнь.
Весы
Звезды рекомендуют смотреть на мир правильно и с позитивом. Это поможет привлечь любовь и счастье в делах. Обаяние Весов в ближайшие дни сыграет важную роль в амурных делах - постарайтесь не упустить такой отличный шанс.
Скорпион
Все романтические свидания и знакомства должны пройти на приятной ноте. Если вы ждали удобного момента, чтобы признаться в чувствах и сделать решающий шаг, то сделайте это в понедельник-вторник, так как со среды Уран станет ретроградным и все усилия могут пойти прахом.
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