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Эти знаки Зодиака ожидает удача в любви в конце лета: счастливчиков всего четверо

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Воскресенье 21 августа 2022 06:30
Эти знаки Зодиака ожидает удача в любви в конце лета: счастливчиков всего четверо Фото: Каким знакам Зодиака повезет в любви в конце августа (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на конец августа говорит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия ожидает непростой период. Но правильный подход к помехам поможет избежать серьезных неприятностей.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец лета принесет удачу в любви. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Ключ к сердцу любимого человека кроется в умении заинтересовать. Попробуйте создать интригу и используйте свою сильную энергетику. Природные силы Овнов смогут воспламенить чувства в любом человеке, но тут очень важно не переусердствовать и не допустить сильной навязчивости.

Близнецы

Не полагайтесь только на собственную привлекательность, ведь негативное влияние Венеры все еще будет перебиваться Меркурием. Конец августа принесет интересные знакомства, но торопить события точно не стоит. И тогда у вас получится наладить личную жизнь.

Весы

Звезды рекомендуют смотреть на мир правильно и с позитивом. Это поможет привлечь любовь и счастье в делах. Обаяние Весов в ближайшие дни сыграет важную роль в амурных делах - постарайтесь не упустить такой отличный шанс.

Скорпион

Все романтические свидания и знакомства должны пройти на приятной ноте. Если вы ждали удобного момента, чтобы признаться в чувствах и сделать решающий шаг, то сделайте это в понедельник-вторник, так как со среды Уран станет ретроградным и все усилия могут пойти прахом.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака вторая половина августа принесет хлопоты и неприятности.

А еще писали о том, кому из знаков Зодиака совсем скоро повезет с финансами.

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