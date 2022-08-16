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Знаки Зодиака, которых совсем скоро может засыпать деньгами

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 06:30
Знаки Зодиака, которых совсем скоро может засыпать деньгами Фото: Гороскоп 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 16 по 21 августа 2022 расскажет, кому из знаков Зодиака может сильно повезти с финансами в этот период.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Про финансовую сферу можно не беспокоиться в том случае, если вы уже определили для себя четкий план заработка. Вас может кто-то задеть среди коллег.

У Овнов будет насыщенная неделя в плане отношений. Поэтому у некоторых Овнов может испортиться репутация на этой почве.

Дева

У вас, вероятно, появится дополнительный источник доходов.

При этом Девам нежелательно начинать судебные дела. Также вас могут неожиданно отправить в командировку, в которую вы очень не захотите ехать.

Рыбы

Рыбы найдут новый источник подработки и получения дополнительных доходов. Но вы станете с проблемой лицом к лицу: как быть с детьми и находиться на работе одновременно.

Вы можете обсудить вариант "удаленки", что поможет решить данную проблему.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными.

Также астролог поделилась гороскопом на неделю для всех знаков Зодиака.

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