Знаки Зодиака, которых совсем скоро может засыпать деньгами

Гороскоп на неделю с 16 по 21 августа 2022 расскажет, кому из знаков Зодиака может сильно повезти с финансами в этот период.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Про финансовую сферу можно не беспокоиться в том случае, если вы уже определили для себя четкий план заработка. Вас может кто-то задеть среди коллег.

У Овнов будет насыщенная неделя в плане отношений. Поэтому у некоторых Овнов может испортиться репутация на этой почве.

Дева

У вас, вероятно, появится дополнительный источник доходов.

При этом Девам нежелательно начинать судебные дела. Также вас могут неожиданно отправить в командировку, в которую вы очень не захотите ехать.

Рыбы

Рыбы найдут новый источник подработки и получения дополнительных доходов. Но вы станете с проблемой лицом к лицу: как быть с детьми и находиться на работе одновременно.

Вы можете обсудить вариант "удаленки", что поможет решить данную проблему.