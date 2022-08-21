Ці знаки Зодіаку чекає удача в коханні в кінці літа: щасливчиків всього четверо

Гороскоп на кінець серпня говорить про те, що більшість представників зодіакального сузір'я очікує непростий період. Але правильний підхід до перешкод допоможе уникнути серйозних неприємностей.

Овен

Ключ до серця коханої людини криється в умінні зацікавити. Спробуйте створити інтригу і використовуйте свою сильну енергетику. Природні сили Овнів зможуть запалити почуття в будь-якій людині, але тут дуже важливо не перестаратися і не допустити сильної нав'язливості.

Близнюки

Не покладайтеся тільки на власну привабливість, адже негативний вплив Венери все ще буде перебиватися Меркурієм. Кінець серпня принесе цікаві знайомства, але квапити події точно не варто. І тоді у вас вийде налагодити особисте життя.

Терези

Зірки рекомендують дивитися на світ правильно і з позитивом. Це допоможе залучити кохання і щастя в справах. Чарівність Терезів найближчими днями зіграє важливу роль в амурних справах - постарайтеся не упустити такий відмінний шанс.

Скорпіон

Всі романтичні побачення і знайомства повинні пройти на приємній ноті. Якщо ви чекали зручного моменту, щоб зізнатися в почуттях і зробити вирішальний крок, то зробіть це в понеділок-вівторок, тому, що з середи Уран стане ретроградним і всі зусилля можуть піти прахом.