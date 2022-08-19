ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вторая половина августа принесет хлопоты и неприятности этим трем знакам Зодиака: будьте осторожны

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 06:30
Вторая половина августа принесет хлопоты и неприятности этим трем знакам Зодиака: будьте осторожны Фото: Кому из знаков Зодиака конец лета принесет сложности (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на август 2022 года говорит о том, что конце лета станет сложным периодом для многих представителей зодиакального созвездия. Некоторых ждут настоящие испытания, хлопоты и встречи с недоброжелателями.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вторая половина августа принесет сложности и изменения. Об этом информирует Sante Plusmag.

Август станет насыщенным для трех знаков Зодиака, и их жизнь начнет кардинально меняться уже сразу после Полнолуния.

Могут быть напряженные моменты, переломы в жизни, внезапные изменения в привычном укладе и привычках. А кому-то придется пересмотреть свои цели и сделать работу над ошибками.

Телец

Профессиональные успехи Тельцов в августе могут вызвать зависть у людей вокруг. С середины месяца начнет нарастать напряженность, и коллеги могут намеренно попытаться сорвать проект или помешать планам. Тельцам будет сложно реализовать все намеченное и некоторые цели придется отложить.

Все эти события могут нарушить планы не только на профессиональном, но и на личном уровне.

Но ретроградный Уран с 24 августа поможет все повернуть в нужное русло. Появится поддержка начальства и близких людей, которая станет опорой в сложные дни.

Рак

На Рак в середине августа окажут влияние Марс и Венера. Это приведет к вспышкам любви с первого взгляда. Будет желание бросить все, чтобы быть ближе к предмету чувств. Раки могут сменить место жительства, работу и даже страну.

Во второй половине месяца Раки смогут создать союз, о котором мечтали долгие годы. Эти отношения наполнят счастьем и дадут поддержку.

Рыбы

Неожиданные новости в жизни Рыб могут нарушить привычный ритм и сломать планы. Хорошо спланированный отпуск придется закончить раньше времени, а работа после отдыха будет идти сложнее, чем до него.

До 27 августа будут вспышки раздражения, а в сфере финансов возможны торможения, задержки и сбои. Но нужно сконцентрироваться на главном и попросить помощи у друзей - и все неприятности начнут отступать.

А в конце месяца Рыбы смогут отдохнуть с семьей или близким человеком вдали от проблем и восполнить то, что пришлось отложить ранее.

Кстати, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака ждут судьбоносные перемены.

А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака совсем скоро повезет с финансами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь