Эти знаки Зодиака обогатятся на выходных: точный прогноз астрологов

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на апрель рассказали о знаках Зодиака, которым очень повезет с деньгами

Гороскоп 2020 подскажет, для кого из знаков Зодиака ближайшие апрельские выходные станут настолько успешными, что они смогут добывать деньги буквально из воздуха. Астрологи советуют этим трем знакам дерзать и пользоваться благосклонностью планет 11 и 12 апреля. Настало ваше время! Входите ли вы в число этих счастливчиков - узнайте из материала Styler.

Овен

Овну все будет плечу! Он будет полон сил, энергии и решимости осуществить задуманное. Главное для него завтра - не рубить с плеча, иначе все плюсы этого дня превратятся в минусы. Деньги Овну могут принести самые безумные идеи, которые он решится воплотить в жизнь.

Дева

Все, за что возьмется Дева в субботу и воскресенье, будет даваться ей легко! Ее энергия бурлит через край, так что проблемой для нее будет не разогнаться, а остановиться. Чтобы не надорваться, Деве необходимо делать передышки в течение дня. Умение убеждать и настаивать на своем может пополнить кошелек Девы.

Водолей

Активности и хватке Водолея на выходных можно будет только позавидовать! Его руки и голова будут работать одинаково четко, позволяя играючи справляться с самыми сложными задачами. Быстрые сиюминутные решения смогут поправить финансовое состояние Водолея.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака в апреле не будут страшны никакие вирусы, ведь они смогут похвастаться отличным здоровьем и приливом сил.