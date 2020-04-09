Гороскоп здоровья на апрель: этим знакам Зодиака не страшны никакие вирусы

Гороскоп здоровья на апрель 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе здоровья на апрель 2020 назвали самые стойкие к болезням знаки Зодиака. Кто они - узнайте из материала Styler

Гороскоп здоровья на апрель 2020 подскажет, каким знакам Зодиака в средине весны не страшны никакие "болячки", ведь все их органы будут функционировать как часы. Кого звезды наделят в апреле энергией, выносливостью и оптимизмом - читайте в прогнозе астрологов.

Гороскоп здоровья на апрель: Близнецы

Близнецы в апреле будут сконцентрированы на себе и только на себе. Ваша энергия достигнет пика в средине месяца. Это значит, что Близнецы будут настоящими энерджайзерами, заряженными на позитив, любовь и новые свершения.

Гороскоп здоровья на апрель: Лев

Для Льва апрель станет временем, когда он просто не будет понимать, почему все окружающие жалуются на авитаминоз и депрессию. Ведь весна - это время новых начал! Главное для вас, направить поток энергии в нужное русло, там и гляди - подойдут дивиденды. Самым продуктивным и здоровым временем для Львов станет конец апреля.

Гороскоп здоровья на апрель: Весы

Весы в апреле захотят освоить новые духовные практики - ну, или по крайней мере, предаться ничего не деланию с чашечкой кофе на балконе. В такой расслабленной неге для вас и пройдет апрель. Изрядно отдохнув телом и мыслями, в мае вы сможете показать небывалые результаты!

Гороскоп здоровья на апрель: Рыбы

Если Рыбе не хватало энергии, то все вернется в средине апреля. Астрологи советуют Рыбам уделить внимание тренировкам именно сейчас! А то позже у вас куражу на это не хватит. Но только без фанатизма, иначе можно себе что-то потянуть и скоротать остаток весны в эластичных бинтах.

Ранее мы писали, у каких знаков Зодиака в апреле может пошатнуться здоровье.