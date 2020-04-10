ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ці знаки Зодіаку збагатяться на вихідних: точний прогноз астрологів

STYLERЖиття    10.04.2020 - 21:50
Ці знаки Зодіаку збагатяться на вихідних: точний прогноз астрологів
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на квітень розповіли про знаки Зодіаку, яким дуже пощастить з грошима

Гороскоп 2020 підкаже, для кого зі знаків Зодіаку найближчі квітневі вихідні стануть настільки успішними, що вони зможуть добувати гроші буквально з повітря. Астрологи радять цим трьом знакам дерзати і користуватися прихильністю планет 11 і 12 квітня. Настав ваш час! Чи входите ви в число цих щасливчиків - дізнайтеся з матеріалу Styler.

Овен

Овну все буде плечу! Він буде сповнений сил, енергії й рішучості здійснити задумане. Головне для нього завтра - не рубати з плеча, інакше всі плюси цього дня перетворяться на мінуси. Гроші Овну можуть принести найбожевільніші ідеї, які він зважиться втілити в життя.

Діва

Все, за що візьметься Діва в суботу і неділю, даватиметься їй легко! Її енергія вирує через край, так що проблемою для неї буде не розігнатися, а зупинитися. Щоб не надірватися, Діві необхідно робити перерви протягом дня. Вміння переконувати і наполягати на своєму може поповнити гаманець Діви.

Водолій

Активності і хватці Водолія на вихідних можна буде тільки позаздрити! Його руки й голова будуть працювати однаково чітко, дозволяючи легко справлятися з найскладнішими завданнями. Швидкі одномоментні рішення зможуть поправити фінансовий стан Водолія.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку у квітні не будуть страшні ніякі віруси, адже вони зможуть похвалитися відмінним здоров'ям і припливом сил.

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: бережіть свої гаманці Землю накриють хвилі магнітних бур: названі дати ударів
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся