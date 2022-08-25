ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Знаки Зодиака, которым повезет в ближайшие три дня: держитесь за этот шанс!

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 06:30
Знаки Зодиака, которым повезет в ближайшие три дня: держитесь за этот шанс! Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп до конца этой недели, с 25 по 28 августа расскажет о знаках Зодиака, которым может сильно повезти.

Новым прогнозом на неделю со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.

Лев

Львы будут зажигать на работе. Многие возьмут на себя ответственность за дорогостоящий проект.

Это будет огромным риском, поэтому астролог советует все тщательно просчитывать и доверять своей интуиции.

Стрелец

У Стрельцов будут напряженные краткосрочные рабочие поездки. Но вы сможете многое решить, и это поднимет ваш авторитет в глазах ваших руководителей.

Возможно романтическое знакомство с иностранцем (иностранкой).

Рыбы

Представители Рыб, которые находятся в поиске работы, на этой неделе получат бизнес-предложение.

А вот если планируете оформлять поездку за границу, не спешите - могут возникнуть непреодолимые обстоятельства.

Ранее астролог также предупредила, что значит переход Меркурия в Весы.

Кроме того мы писали про подробный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь