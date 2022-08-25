Знаки Зодіаку, яким пощастить в найближчі три дні: тримайтесь за цей шанс!
Гороскоп до кінця цього тижня, з 25 по 28 серпня розповість про знаки Зодіаку, яким може сильно пощастити.
Новим прогнозом на тиждень зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна.
Лев
Леви будуть запалювати на роботі. Багато хто візьме на себе відповідальність за дорогий проект.
Це буде величезним ризиком, тому астролог радить все ретельно прораховувати і довіряти своїй інтуїції.
Стрілець
У Стрільців будуть напружені короткострокові робочі поїздки. Але ви зможете багато чого вирішити, і це підніме ваш авторитет в очах ваших керівників.
Можливо романтичне знайомство з іноземцем (іноземкою).
Риби
Представники Риб, які знаходяться в пошуку роботи, на цьому тижні отримають бізнес-пропозицію.
А от якщо плануєте оформляти поїздку за кордон, не поспішайте - можуть виникнути непереборні обставини.
Раніше астролог також попередила, що значить перехід Меркурія в Терези.
Крім того ми писали про детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.