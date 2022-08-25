ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знаки Зодіаку, яким пощастить в найближчі три дні: тримайтесь за цей шанс!

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 06:30
Знаки Зодіаку, яким пощастить в найближчі три дні: тримайтесь за цей шанс! Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп до кінця цього тижня, з 25 по 28 серпня розповість про знаки Зодіаку, яким може сильно пощастити.

Новим прогнозом на тиждень зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна.

Лев

Леви будуть запалювати на роботі. Багато хто візьме на себе відповідальність за дорогий проект.

Це буде величезним ризиком, тому астролог радить все ретельно прораховувати і довіряти своїй інтуїції.

Стрілець

У Стрільців будуть напружені короткострокові робочі поїздки. Але ви зможете багато чого вирішити, і це підніме ваш авторитет в очах ваших керівників.

Можливо романтичне знайомство з іноземцем (іноземкою).

Риби

Представники Риб, які знаходяться в пошуку роботи, на цьому тижні отримають бізнес-пропозицію.

А от якщо плануєте оформляти поїздку за кордон, не поспішайте - можуть виникнути непереборні обставини.

Раніше астролог також попередила, що значить перехід Меркурія в Терези.

Крім того ми писали про детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя