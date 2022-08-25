Знаки Зодіаку, яким пощастить в найближчі три дні: тримайтесь за цей шанс!

Гороскоп до кінця цього тижня, з 25 по 28 серпня розповість про знаки Зодіаку, яким може сильно пощастити.

Новим прогнозом на тиждень зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна .

Лев

Леви будуть запалювати на роботі. Багато хто візьме на себе відповідальність за дорогий проект.

Це буде величезним ризиком, тому астролог радить все ретельно прораховувати і довіряти своїй інтуїції.

Стрілець

У Стрільців будуть напружені короткострокові робочі поїздки. Але ви зможете багато чого вирішити, і це підніме ваш авторитет в очах ваших керівників.

Можливо романтичне знайомство з іноземцем (іноземкою).

Риби

Представники Риб, які знаходяться в пошуку роботи, на цьому тижні отримають бізнес-пропозицію.

А от якщо плануєте оформляти поїздку за кордон, не поспішайте - можуть виникнути непереборні обставини.