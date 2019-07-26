Знаки Зодиака, которым крупно повезет на выходных: прогноз астролога

Гороскоп на выходные (коллаж РБК-Украина)

Астролог назвал знаки Зодиака, которым крупно повезет 27 и 28 июля, и которым нужно быть осторожными

Гороскоп на выходные - 27 и 28 июля - сулит удачу и успех для некоторых знаков Зодиака. Кому именно повезет в ближайшие дни - рассказал известный астролог Павел Глоба.

Овен

Овны проведут выходные в активном режиме. Многие отправятся в поездку или встретят гостей издалека. Также следует больше времени посвятить семье.

Телец

Тельцов на выходных обрадуют отличные новости. При этом ожидается много расходов, которые, однако, будут приятными - вы потратитесь, например, на долгожданный отдых, путешествие и т. д.

Близнецы

Вы получите поддержку друзей, возможно, речь пойдет о новых проектах или о новой работе. В целом выходные будут суетливыми и нервозными.

Рак

На выходных Раки могут рассчитывать на прогресс в важных делах и на приличные деньги. Но вместе с приплывом финансов вас ожидают и крупные расходы. Правда, любые траты нивелируются встречей с хорошими людьми и путешествием.

Лев

Львам звезды рекомендуют быть внимательнее к партнерам, как романтическим, так и деловым, поскольку недоразумения в отношениях самым печальным образом отразятся на многих аспектах уже в августе.

Дева

Девы на выходных столкнуться со многими препятствиями. Возможны конфликты с близкими и неважное самочувствие. Субботу придётся посвятить делам быта и семьи, а вот в воскресенье звезды сулят вам хороший и заслуженный отдых.

Весы

Весы столкнутся с критикой и противодействием оппонентов. Впрочем, не все настроены критично, и кто- то обязательно окажет поддержку и она окажется очень кстати. Вам придется разрываться между разными делами, а также спешно отправляться в поездку.

Гороскоп на выходные (коллаж: РБК-Украина)

Скорпион

В субботу вам придется достаточно сложно - не все будет получаться так, как вы планировали и мечтали. В целом выходные принесут резкий упадок сил и их лучше провести спокойно, а если это не выйдет, то постарайтесь хотя бы высыпаться.

Стрелец

Стрельцы на выходных вплотную займутся делами детей, возможны и какие-то новости личного плана. Отдохнуть не удастся - придется встречаться с разными людьми и обсуждать планы на будущее.

Козерог

Выходные у Козерогов намечаются спокойные и романтичные. Правда, придется решить несколько вопросов, связанных с делами, которые долгое время оставлялись "на потом".

Водолей

Водолеи проведут выходные спокойно. Суббота будет посвящена делам семейным. А в воскресенье вы отправитесь в поездку: вас ждут новые знакомства, свидания и вместе с тем крупные расходы.

Рыбы

К Рыбам на выходных приплывут приличные деньги, но, к сожалению, тут же и уплывут. Возможна также отличная поездка и, скорее всего, она связана с отдыхом в кругу близких и родных.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым не везет с финансами.