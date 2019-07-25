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Случится то, чего вы долго ждали: астролог назвал главных везунчиков конца июля

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 06:26
Случится то, чего вы долго ждали: астролог назвал главных везунчиков конца июля
Гороскоп на конец июля 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака ждет везение в конце июля - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Астрологический прогноз на конец июля расскажет, кого из представителей зодиакальных созвездий ждет невероятное везение в разных сферах - финансы, карьера, любовные отношения. Гороскоп составил известный астролог Павел Глоба.

Овен 

Удача будет на вашей стороне, причем до такой степени, что вам обязательно нужно начать участвовать в викторинах и конкурсах - если вы проявите свойственную вам смелость, то результаты превзойдут все ваши ожидания. 

Случится то, чего вы долго ждали: астролог назвал главных везунчиков конца июля

Гороскоп на конец июля 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Лев

Вас ждет появление очень сильной мотивации, заряд энергии и возможность воплотить свои даже самые долгожданные планы - вы заслужили возможность прыгнуть выше своей головы. 

Дева

Вы сможете ощутить спокойствие и то, насколько все начало идти по ранее задуманному плану - теперь вы будете лишь получать награды за то, насколько хорошо трудились в течение всего года.

Случится то, чего вы долго ждали: астролог назвал главных везунчиков конца июля

Гороскоп на конец июля 2019 (фото: pixabay.com)

Стрелец 

Впереди у вас успех и большие достижения, но они начнутся только после того, как вы решите, в каком направлении все-таки работать - любовные отношения или карьерная лестница.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому очень не повезет в последний месяц лета. 

Также мы писали о том, что астролог дал прогноз на август 2019 года и назвал несколько знаков, для которых конец лета может стать отсчетом до новой и счастливой жизни

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