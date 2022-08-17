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Знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут судьбоносные перемены

Фото: Гороскоп на август 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 17 по 21 августа 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которым сильно повезет на этой неделе - в любви, работе, других сферах жизни. Изменения для этих избранных могут быть даже судьбоносными.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

На этой неделе появится возможность поехать на отдых в более отдаленное и спокойное место. Но прежде чем выезжать из дома, проверьте, все ли вы выключили, закрыли.

Многие ударятся в трудоголизм. Тельцы будут целиком поглощены работой, что очень скажется на взаимоотношениях с друзьями или детьми.

Рак

Раки могут встретить в дороге свою любовь. И это будет любовь с первого взгляда, но вы о ней так и не признаетесь.

Астролог также советует обратить внимание на инженерные коммуникации в доме. Что-то может выйти из строя, будьте осторожны.

Стрелец

Стрельцы получат хорошую протекцию руководства. Некоторые могут получить повышение по службе.

Но вот с документацией надо быть внимательными. Особенно в командировке, начиная с подготовки проездных документов.

Ранее астролог дала полный прогноз для всех двенадцати Знаков Зодиака на эту неделю.

Также читайте, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными.

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Гороскоп