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Знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають доленосні зміни

Фото: Гороскоп на серпень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 17 по 21 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно пощастить на цьому тижні - в коханні, роботі, інших сферах життя. Зміни для цих обраних можуть бути навіть доленосними.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Телець

На цьому тижні з'явиться можливість поїхати на відпочинок в більш віддалене і спокійне місце. Але перш ніж виїжджати з дому, перевірте, чи все ви вимкнули, закрили.

Багато хто вдариться в трудоголізм. Тельці будуть цілком поглинені роботою, що дуже позначиться на взаєминах з друзями або дітьми.

Рак

Раки можуть зустріти в дорозі свою любов. І це буде любов з першого погляду, але ви про неї так і не зізнаєтеся.

Астролог також радить звернути увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.

Стрілець

Стрільці отримають хорошу протекцію керівництва. Деякі можуть отримати підвищення по службі.

Але ось з документацією треба бути уважними. Особливо у відрядженні, починаючи з підготовки проїзних документів.

Раніше астролог дала повний прогноз для всіх дванадцяти знаків Зодіаку на цей тиждень.

Також читайте, які знаки Зодіаку вважаються самими злими і навіть небезпечними.

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