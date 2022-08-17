Знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають доленосні зміни

Телець

На цьому тижні з'явиться можливість поїхати на відпочинок в більш віддалене і спокійне місце. Але перш ніж виїжджати з дому, перевірте, чи все ви вимкнули, закрили.

Багато хто вдариться в трудоголізм. Тельці будуть цілком поглинені роботою, що дуже позначиться на взаєминах з друзями або дітьми.

Рак

Раки можуть зустріти в дорозі свою любов. І це буде любов з першого погляду, але ви про неї так і не зізнаєтеся.

Астролог також радить звернути увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.

Стрілець

Стрільці отримають хорошу протекцію керівництва. Деякі можуть отримати підвищення по службі.

Але ось з документацією треба бути уважними. Особливо у відрядженні, починаючи з підготовки проїзних документів.