Гороскоп всем знакам Зодиака с 15 по 21 августа: кого накроет везением, а кого - неудачами

Гороскоп с 15 по 21 августа 2022 расскажет каждому из знаков Зодиака, что в любви, работе, финансах и других сферах жизни ждет всех представителей зодиакального круга.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

У Овнов будет насыщенная неделя в плане отношений. Поэтому у некоторых Овнов может испортиться репутация на этой почве.

О финансовой сфере можно не беспокоиться, в том случае, если вы уже определили для себя четкий план заработка. Вас может кто-то задеть среди коллег.

Телец

Тельцы ударятся в трудоголизм. Будут всецело поглощены работой, что очень скажется на взаимоотношениях с друзьями или детьми.

На этой неделе появится возможность поехать на отдых в более отдаленное и спокойное место. Но прежде чем выезжать из дома, проверьте, все ли вы выключили, закрыли. Так как тревога за дом или домашних будет портить весь ваш отдых.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут ощущать финансовые качели. Если с одной стороны будет увеличение доходов, то сразу будут появляться "черные дыры", которые будут высасывать из вас эти деньги.

Не планируйте на этой неделе поездки, и особенно водные путешествия.

Рак

Раки могут встретить в пути свою любовь. И это будет любовь с первого взгляда, но вы о ней так и не признаетесь. Обратите внимание на инженерные коммуникации в доме. Что-то может выйти из строя, будьте аккуратны.

Лев

Львы на этой неделе - любимчики Фортуны. Удача во всем, особенно в вопросах юриспруденции, учебы, в решении вопросов, связанные с иностранцами. Трейдерство не пойдет, нужно аккуратно инвестировать деньги. Особенно не рискуйте чужими деньгами.

Дева

Девам нежелательно начинать судебные дела. Так же вас могут неожиданно отправить в командировку, в которую вы очень не захотите ехать.

Но появится дополнительный источник доходов.

Весы

Весы будут получать огромное удовольствие от времяпрепровождения в кругу друзей, или от общения с детьми. Но необходимо будет быть заботливыми и внимательными с детьми, обеспечить им полную безопасность. Иначе могут быть последствия: переломы и серьезные ушибы.

Так же будьте предельно внимательны и благоразумны с финансами. Есть риск потерять круглую сумму денег.

Скорпион

У Скорпионов будут складываться хорошие отношения с партнерами по бизнесу, завяжется крепкая дружба, но вот в семье не все будет гладко со второй половинкой.

Рабочие процессы будут радовать и отвлекать от семейных неурядиц.

Стрелец

Стрельцы получат хорошую протекцию руководства. Некоторые могут получить повышение по службе.

Но вот с документацией надо быть внимательными. Особенно в командировке, начиная с подготовки проездных документов.

Козерог

Многие Козероги будут заняты сбором детей заграницу на учебу. Поэтому все тщательно продумайте и рассчитайте по финансовым затратам.

Любителям легкой прибыли придется на этой неделе сделать таймаут, либо потерять немалую сумму денег из-за своей беспечности.

Водолей

У Водолеев будут удачно решаться вопросы с недвижимостью и наследством. Но будьте внимательны даже к незначительным поломкам дома.

Если своевременно не отремонтировать или не проверить коммуникационные системы обеспечения дома, то ремонт может затянуться надолго.

Рыбы

Рыбы найдут новый источник подработки и получения дополнительных доходов. Но вы станете с проблемой лицом к лицу: как быть с детьми и находиться на работе одновременно.

Вы можете оговорить вариант удаленки, что поможет решить данную проблему.