Знаки Зодиака, которые сегодня-завтра могут попасть в беду: кому беречься

Гороскоп на неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым стоит приготовиться к вероятным испытаниям, которые им подбросит судьба с 24 по 28 августа.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Близнецы

В дороге необходимо быть предельно внимательными, поскольку высока вероятность заплатить штраф за нарушение.

На работе благодаря своей интуиции сможете реализовать поставленные задачи, что придаст вес вашему авторитету. Также у вас может возникнуть спонтанная поездка на отдых.

Весы

Весы активно будут участвовать в широкомасштабном проекте. Но будьте предельно осторожными, чтобы вас не подставили с чужими деньгами.

Так же в этот период нужно быть внимательным к своему опорно-двигательному аппарату. Если чувствуете боль в спине/ногах - немедленно к врачу.

Козерог

Вам следует воздержаться на этой неделе от азартных игр и ставок. Рискуете проиграть.

На этой неделе вам придется заниматься организацией поездки ваших детей на учебу за границу или организацией удаленного обучения.