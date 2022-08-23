Знаки Зодиака, которым судьба приготовила радикальные изменения уже завтра

Гороскоп с 23 по 28 августа 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым судьба приготовила важные жизненные перемены на этой неделе. Важно правильно ими воспользоваться.

Рак

Тем Ракам, которые ожидают продвижения по карьерной лестнице пора готовиться к новой должности. И не нужно слушать внутренние страхи и переживания.

Многие из Раков, которые ищут работу, успешно пройдут собеседования в крупные известные компании или начнут свое дело. При этом вам не следует собираться в дальние поездки.

Скорпион

Удача ждет Скорпионов на профессиональном поприще. Возможно повышение по должности.

У представителей этого знака Зодиака продолжаются темы партнерских/семейных конфликтов. Но взаимодействие с большим количеством людей по работе вас будут отвлекать от этих проблем.

Водолей

Домашнее хобби может принести финансовую прибыль. Финансовые вопросы с партнерами будут решаться на позитивной ноте. Но вот рисковать деньгами партнеров за их спиной очень рискованно.

Астролог советует Водолеям заняться документами для своей недвижимости или срочно что-то продать.