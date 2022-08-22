Что ждет всех нас: подробный прогноз астролога на каждый день

Гороскоп на каждый день этой недели с 22 по 28 августа 2022 года предупредит о вероятных вызовах и предстоящих сложностях в этот период, а также укажет на многообещающие перспективы в различных сферах жизни.

Понедельник, 22 августа

Сегодня вы будете полны эмоций по любому поводу. Будут наблюдаться эмоциональные всплески, и вы будете разрываться между делами.

Бизнес. Вы можете переоценить свои потенциальные возможности. Поэтому заключать какие-либо договоренности не стоит. Договоренности невыполнимы.

Финансы. Сегодня вы эмоциональны и вам будет казаться, что вы ухватили удачу за хвост. Но это далеко от реальности, дорогие подарки и взятки в решении ваших дел вам не помогут. Либо будут обходиться вам неимоверно дорого.

Взаимоотношения. Сегодня будет полное недопонимание во всем. То, на что раньше вы не обращали внимание, сейчас станет краеугольным камнем в нарастающем конфликте меду вами и вашими партнерами, членами семьи.

Здоровье. Следует воздержаться в еде. Так как вас сегодня будет тянуть на самое необычные, но в то же время не очень полезное.

Покупки. Сегодня воздержитесь от покупок. Так как можете войти в азарт и приобрести много вещей, но понадобятся ли они?

Вторник, 23 августа

Сегодня вы будете очень быстро реагировать на любые ситуации, находить самые неординарные пути решения проблем и выдвигать много рационализаторских идей.

Бизнес. Прислушивайтесь к нестандартным идеям ваших коллег или партнеров. Вы станете проводником или же преобразователем таких идей в жизнь. Удачное время для внедрения новых технологий в бизнес.

Финансы. Операции с иностранной валютой будут очень удачны и принесут желаемые дивиденды.

Взаимоотношения. Ваша эмоциональность поможет выразить свои чувства к родителям. Поэтому не откалывайте ваш визит к вашим родителям. Ваш нежданный визит очень порадует их. Заодно и сами наберетесь нужной энергии и убедитесь, что ваш тыл закрыт.

Здоровье. Не забывайте о своих зубах. Поэтому запишитесь на этот день к стоматологу. Так же не отмахивайтесь от визита к эндокринологу.

Покупки. Пора заняться своим физическим состоянием. Поэтому позаботьтесь об необходимом: спортивная одежда, удобная спортивная обувь, доступный инвентарь.

Среда, 24 августа

Опасный день, но везение будет. С самого утра вы будете уже знать каким у вас будет день. Так же вам придется отстаивать свои убеждения проявляя свой авторитаризм. Удача и справедливость будет на вашей стороне.

Бизнес. Отстаивая сегодня свою точку зрения, оцените все плюсы и минусы. Стоил ли давить на мнение ваших партеров/компаньонов своим авторитетом. Возможны конфликты на этом фоне.

Финансы. Лучшее время для удачных и прибыльных операций, особенно для торговых операций будут после обеда.

Взаимоотношения. Сегодня вы не дадите своей половинке ни малейшего шанса на проявление ее индивидуальности. Но чтобы не внести накал конфронтации между вами, запланируйте встречу с партнером в вашем любимом месте. Цветы и подарки будут не лишними. Покажите, как важны для вас эти взаимоотношения.

Здоровье. Обратите сегодня внимание на работу сердца. При любых нестандартных проявлениях сердечной системы немедленно обратитесь к специалисту!

Покупки. День подарков. Поэтому любое проявление вашего внимания выразите через подарок.

Четверг, 25 августа

Сегодня вы найдете все для внедрения ваших планов и решения проблем. День полный возможностей. Будет удачным участие в волонтерских проектах.

Бизнес. Хороший день для бизнес-командировок, поездок, встреч, переговоров и благотворительности. Сегодня может поступить очень заманчивое предложение о сотрудничестве. Для политиков – это время для работы над расширением своей популярности.

Финансы. Сегодня для любых финансовых операций/сделок - зеленый свет. Не забывайте о благотворительности.

Взаимоотношения. День будет полон внимания, проявления заботы. Вы можете попросить вашу половинку приготовить ваше любимое блюдо, и вы удивитесь его новому вкусу. Так же будет очень благоприятно провести встречу семьи за столом. Это заложит традицию встречаться в семейном кругу кроме праздников и других событий.

Здоровье. Неблагоприятно садиться в это день на диету. Достаточно всего немного удерживать свой аппетит.

Покупки. Планируйте на сегодня масштабные покупки: от огромной плазмы до участка или дома.

Пятница, 26 августа

Пятница будет не стабильная. Вам придется быть везде и решать все в последний момент, что не всегда хорошо будет сказываться на ваших делах. День может быть опасным в связи с несчастным случаем.

Бизнес. Вы будете очень часто переключаться на другие идеи и процессы. В итоге или все будет идти не так как задумано, либо некоторые вопросы вообще не будут решены из-за нехватки времени.

Финансы. Во всех решениях финансовых вопросов будут препятствия. При проведениях денежных транзакций или крипты могут быть долгие подтверждения и задержки.

Взаимоотношения. Сегодня необходимо следить за своей реакцией на проявление внимания со стороны вашего партнера. Даже если вы ощущаете раздражение в отношениях, перенесите выяснение отношений на другой день.

Здоровье. Внимательно относитесь к ощущениям в спине. Сегодня могут быть как прострелы, так и защемление нервов. Идите на тайский массаж с горячими камнями

Покупки. На сегодня актуальны покупки парфюмерии, косметики и женского белья.

Суббота, 27 августа

Сегодня вам сложно будет принимать информацию, особенно которая будет касаться вас. Вы очень остро будете реагировать на замечания. День чреват конфликтами и разрывом отношений.

Бизнес. Сегодня не рекомендуется организовывать встречи, совместные походы в ресторан с партнерами по бизнесу. Очень много претензий могут всплыть в процессе беседы. После таких бесед не избежать конфликта и охлаждения в партнерстве.

Финансы. День не подходит для работы на бирже, с криптовалютой или участием в розыгрышах лотерей.

Взаимоотношения. День подобен сидению на пороховой бочке. Конфликты, непонимание и ссоры. Так же эти события могут происходить по отношению вашей мамы. Ваша несдержанность и острые обвинения ранят вашу половинку до глубины души.

Здоровье. Ситуация сегодняшнего дня существенно может ударить по нервам. И по цепочке все скажется на желудке. Поэтому контролируйте свое психо-эмоциональное состояние.

Покупки. Покупка практичной одежды будет актуальна сегодня.

Воскресенье, 28 августа

Сегодняшний день подарит много новых и нестандартных инсайтов. Ваша рациональность и педантичность будут вам в помощь при реализации в жизнь ваших нестандартных идей.

Бизнес. Сегодня вы будете готовы запускать новые бизнес идеи в жизнь. Следует подготовить стратегию внедрения новых технических технологий на производстве.

Финансы. Если вы долго вынашивали идею финансового инвестирования, но не решались, то сегодня именно тот самый день.

Взаимоотношения. Сегодня вы можете встретить любовь всей своей жизни при очень нестандартных обстоятельствах. Для уже существующих пар появиться возможность внести новизну в качество отношений.

Здоровье. Сегодня могут побеспокоить старые заболевания желудочно-кишечного тракта. Будьте избирательны в еде. Лучше поостеречься новых экспериментов в еде и продуктах.

Покупки. Если возникает потребность купить из серии LUXURY, то подберите ваш вариант непосредственно в одежде. Так как скоро у вас может возникнуть возможность пройти собеседование.