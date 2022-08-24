Знаки Зодіаку, які сьогодні-завтра можуть втрапити в халепу: кому берегтися

Гороскоп на тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким варто приготуватися до ймовірних випробувань, які їм підкине доля з 24 по 28 серпня.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Близнюки

В дорозі необхідно бути гранично уважними, оскільки висока ймовірність заплатити штраф за порушення.

На роботі завдяки своїй інтуїції зможете реалізувати поставлені завдання, що додасть вагу вашому авторитету. Також у вас може виникнути спонтанна поїздка на відпочинок.

Терези

Терези активно братимуть участь у широкомасштабному проекті. Але будьте гранично обережними, щоб вас не підставили з чужими грошима.

Так само в цей період потрібно бути уважним до свого опорно-рухового апарату. Якщо відчуваєте біль в спині/ногах - негайно до лікаря.

Козеріг

Вам слід утриматися на цьому тижні від азартних ігор і ставок. Ризикуєте програти.

На цьому тижні вам доведеться займатися організацією поїздки ваших дітей на навчання за кордон або організацією віддаленого навчання.