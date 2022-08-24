Знаки Зодіаку, які сьогодні-завтра можуть втрапити в халепу: кому берегтися
Гороскоп на тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким варто приготуватися до ймовірних випробувань, які їм підкине доля з 24 по 28 серпня.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.
Близнюки
В дорозі необхідно бути гранично уважними, оскільки висока ймовірність заплатити штраф за порушення.
На роботі завдяки своїй інтуїції зможете реалізувати поставлені завдання, що додасть вагу вашому авторитету. Також у вас може виникнути спонтанна поїздка на відпочинок.
Терези
Терези активно братимуть участь у широкомасштабному проекті. Але будьте гранично обережними, щоб вас не підставили з чужими грошима.
Так само в цей період потрібно бути уважним до свого опорно-рухового апарату. Якщо відчуваєте біль в спині/ногах - негайно до лікаря.
Козеріг
Вам слід утриматися на цьому тижні від азартних ігор і ставок. Ризикуєте програти.
На цьому тижні вам доведеться займатися організацією поїздки ваших дітей на навчання за кордон або організацією віддаленого навчання.
Раніше ми також писали про знаки Зодіаку, яким доля приготувала радикальні зміни.
Також астролог дала детальний прогноз на кожен день.