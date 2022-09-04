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Знаки Зодиака, которые этой осенью могут разбогатеть: кто эти счастливчики

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Воскресенье 04 сентября 2022 07:08
Знаки Зодиака, которые этой осенью могут разбогатеть: кто эти счастливчики Фото: Гороскоп 2022 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Гороскоп на 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, жизнь которых осенью изменится очень сильно. В частности, их ждут крупные финансовые поступления.

Об этом пишет SantePlus.

Телец

Телец - один из трех знаков, которые этой осенью будут в центре внимания. Это настойчивый знак в октябре получит повышение на работе. Он получит очень привлекательную зарплату и многочисленные преимущества.

В ноябре и декабре Телец получит новые возможности, которые помогут ему значительно улучшить свое финансовое положение.

Близнецы

Осень будет временем для Близнецов, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Ему наконец удастся найти подходящие контакты для реализации плана, который он пообещал себе воплотить в жизнь.

В октябре он получит хорошие новости, которые дадут ему новый толчок для собственного дела. Тогда он будет более решительным и особенно мотивированным для достижения своих целей, которые казались ему труднодостижимыми.

Стрелец

Для Стрельцов наступает предпринимательское время. У этого знака огня наконец-то хватит смелости начать собственное дело. Ему придется быть бдительным, чтобы избежать ошибок, которые могут нарушить его финансовое положение.

В частности, если ему удастся удержать курс и правильно начать собственное дело, то к концу осени он сможет получить значительные финансовые бонусы.

Ранее мы сообщали о том, какие знаки Зодиака терпят неудачу в любви в сентябре.

Также астрологи назвали самые опасные дни в сентябре.

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