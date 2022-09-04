ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знаки Зодіаку, які цієї осені можуть розбагатіти: хто ці щасливчики

Новость на русском →
Неділя 04 вересня 2022 07:08
Знаки Зодіаку, які цієї осені можуть розбагатіти: хто ці щасливчики Фото: Гороскоп 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Гороскоп на 2022 розповість про три знаки Зодіаку, життя яких восени зміниться дуже сильно. Зокрема, їх чекають великі фінансові надходження.

Про це пише SantePlus.

Телець

Телець - один із трьох знаків, які цієї осені будуть у центрі уваги. Це наполегливий знак у жовтні отримає підвищення на роботі. Він отримає дуже привабливу зарплату та численні переваги.

У листопаді та грудні Телець отримає нові можливості, які допоможуть йому значно покращити своє фінансове становище.

Близнюки

Осінь буде часом для Близнюків, щоб втілити свої ідеї в життя. Йому нарешті вдасться знайти відповідні контакти для реалізації плану, який він пообіцяв собі втілити в життя.

У жовтні він отримає добрі новини, які дадуть йому новий поштовх для власної справи. Тоді він буде більш рішучим і особливо мотивованим для досягнення своїх цілей, які здавалися йому важкодосяжними.

Стрілець

Для Стрільців настає підприємницький час. У цього знака вогню нарешті вистачить сміливості розпочати власну справу. Йому доведеться бути пильним, щоб уникнути помилок, які можуть порушити його фінансове становище.

Зокрема, якщо йому вдасться втримати курс і правильно розпочати власну справу, то до кінця осені він зможе отримати значні фінансові бонуси.

Раніше ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зазнають невдачі в любові у вересні.

Також астрологи назвали найнебезпечніші дні у вересні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя