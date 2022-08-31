Сентябрь станет месяцем разочарований: кому из знаков Зодиака не повезет в любви

Гороскоп на сентябрь 2022 говорит о том, что начало осени будет напряженным периодом в сфере личных отношений. Виной тому Меркурий, который с 10 сентября повернет в ретроградное положение и Венера, которая весь сентябрь будет в оппозиции с другими планетами.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым первый месяц осени принесет разочарования и неприятности в личной жизни. Об этом сообщает ТСН.

Овен

Сложности с романтическим партнером могут возникнуть у Овнов из-за их собственной усиленной агрессивности и неумеренной чувственности. Пришло время завершения некоторых тем перед началом нового этапа жизни в сфере взаимоотношений.

Постарайтесь поменьше концентрироваться на прошлых негативных ситуациях, чтобы сохранить здоровую атмосферу.

Рак

Есть большой риск сделать неправильный выбор или легкомысленную ошибку. Будьте осторожны, так как можете добавить себе кучу проблем в личной сфере. Вам захочется выяснить свои перспективы.

Из прошлого может внезапно появиться человек, который подтолкнет к необходимости пересмотреть свою ситуацию в личных отношениях. И не исключено, что к концу сентября придется принять серьезное решение.

Весы

Вас будет тянуть к романтическим партнерам, но построить отношения будет очень сложно. Возможна внезапная привязанность, влюбленность с первого взгляда, но все чувства останутся без ответа.

С 5 по 29 сентября Венера будет в слабом статусе и почти весь месяц в сфере личных отношений будет складываться не так, как вы себе представляете. Наберитесь терпения и дождитесь конца сентября.