Знак Зодиака, который может встретить свою судьбу уже сегодня-завтра
Гороскоп на август 2022 расскажет о знаке Зодиака, который ждет много любовных приключений, свиданий, романтических моментов и сюрпризов.
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Этот знак - Близнецы!
Астролог прогнозирует представителям знака Зодиака любовь на расстоянии или многочисленные любовные свидания, связи в поездках.
Вероятна даже интимная связь с приятелем. Возможно, любовные отношения с младшим по возрасту человеком.
"У Близнецов в августе 2022 значительно возрастет роль общения, может измениться приятельское окружение. В зависимости от аспектации общение может быть легким или приносить трудности. Вы завяжете полезные знакомства, связи", - добавила астролог.
Этот период отмечен рядом более или менее крупных перемещений, поездок, играющих определенную роль для будущего.
"Вы попытаетесь оптимизировать себя. В августе 2022 будет достаточно большой круг общения, по сравнению с прошлым периодом", - прогнозирует Арина Артуровна.
Есть указания на получение легкой, приятной работы или увлеченность любимым занятием. Творческий подход к работе и оценка результатов труда человека со стороны влиятельных лиц. Возможно приобретение особого статуса на работе.
Будут и опасные моменты
Вероятна тайная вражда с кем-либо, зависть, интриги.
"Вас могут выгнать откуда-то или так же может быть добровольное изгнание, стремление к уединению, жизнь вдали, добровольно-принудительная смена места жительства, эмиграция, период тяжелых испытаний морального и физического плана, которые нужно пройти с честью и без потерь", - подытожила эксперт.
Также астролог предупредила про переломные и важные события, которые ждут нас в августе.
Ранее эксперт дала подробный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.