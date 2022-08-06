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Знак Зодиака, который может встретить свою судьбу уже сегодня-завтра

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Суббота 06 августа 2022 06:30
Знак Зодиака, который может встретить свою судьбу уже сегодня-завтра Фото: Гороскоп 2022 (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2022 расскажет о знаке Зодиака, который ждет много любовных приключений, свиданий, романтических моментов и сюрпризов.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Этот знак - Близнецы!

Астролог прогнозирует представителям знака Зодиака любовь на расстоянии или многочисленные любовные свидания, связи в поездках.

Вероятна даже интимная связь с приятелем. Возможно, любовные отношения с младшим по возрасту человеком.

"У Близнецов в августе 2022 значительно возрастет роль общения, может измениться приятельское окружение. В зависимости от аспектации общение может быть легким или приносить трудности. Вы завяжете полезные знакомства, связи", - добавила астролог.

Этот период отмечен рядом более или менее крупных перемещений, поездок, играющих определенную роль для будущего.

"Вы попытаетесь оптимизировать себя. В августе 2022 будет достаточно большой круг общения, по сравнению с прошлым периодом", - прогнозирует Арина Артуровна.

Есть указания на получение легкой, приятной работы или увлеченность любимым занятием. Творческий подход к работе и оценка результатов труда человека со стороны влиятельных лиц. Возможно приобретение особого статуса на работе.

Будут и опасные моменты

Вероятна тайная вражда с кем-либо, зависть, интриги.

"Вас могут выгнать откуда-то или так же может быть добровольное изгнание, стремление к уединению, жизнь вдали, добровольно-принудительная смена места жительства, эмиграция, период тяжелых испытаний морального и физического плана, которые нужно пройти с честью и без потерь", - подытожила эксперт.

Также астролог предупредила про переломные и важные события, которые ждут нас в августе.

Ранее эксперт дала подробный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

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