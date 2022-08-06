ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знак Зодіаку, який може зустріти свою долю вже сьогодні-завтра

Новость на русском →
Субота 06 серпня 2022 06:30
Знак Зодіаку, який може зустріти свою долю вже сьогодні-завтра Фото: Гороскоп 2022 (unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2022 розповість про знак Зодіаку, який чекає багато любовних пригод, побачень, романтичних моментів та сюрпризів.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Цей знак - Близнюки!

Астролог прогнозує представникам знака Зодіаку кохання на відстані або численні любовні побачення, зв'язки в поїздках.

Ймовірний навіть інтимний зв'язок з приятелем. Можливо, любовні відносини з молодшою за віком людиною.

"У Близнюків в серпні 2022 значно зросте роль спілкування, може змінитися приятельське оточення. Залежно від аспектації спілкування може бути легким або приносити труднощі. Ви зав'яжете корисні знайомства, зв'язки", - додала астролог.

Цей період відзначений низкою більш-менш великих переміщень, поїздок, які відіграють певну роль для майбутнього.

"Ви спробуєте оптимізувати себе. У серпні 2022 буде досить велике коло спілкування, в порівнянні з минулим періодом", - прогнозує Аріна Артуровна.

Є вказівки на отримання легкої, приємної роботи або захопленість улюбленим заняттям. Творчий підхід до роботи та оцінка результатів праці людини з боку впливових осіб. Можливе придбання особливого статусу на роботі.

Будуть і небезпечні моменти

Ймовірна таємна ворожнеча з ким-небудь, заздрість, інтриги.

"Вас можуть вигнати звідкись або так само може бути добровільне вигнання, прагнення до усамітнення, життя вдалині, добровільно-примусова зміна місця проживання, еміграція, період важких випробувань морального і фізичного плану, які потрібно пройти з честю і без втрат", - підсумувала експерт.

Також астролог попередила про переломні й важливі події, які чекають нас у серпні.

Раніше експерт дала детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя