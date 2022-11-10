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"Знак нашої перемоги": на Софії Київській встановили хрест, зірваний ураганом перед російським вторгненням

Колаж РБК-Україна: на Софійському соборі в Києві встановили новий хрест
Автор: Володимир Костирін

На купол Софійського собору в Києві встановили новий триметровий хрест замість того, що був зірваний сильним ураганом минулої зими незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це передали у Національному заповіднику "Софія Київська" на сторінці у Facebook.

Зазначається, що хрест виготовлений із міцного сплаву зі збереженням історичних елементів попереднього.

Також він був освячений предстоятелем Православної Церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм, і "зміцнюватиме віру в нашу перемогу".

Встановлення нового хреста на куполі Софії Київської (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

"Це - знак нашої Перемоги. Так і буде! Попри всі перешкоди, без копійки державних коштів ми змогли виготовити хрест і повернути його на святу баню Софіївського собору. Це знак Перемоги України!" - прокоментувала гендиректорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська знакову подію 8 листопада, повідомляє "Вечірній Київ".

Як розповіла завідувачка науково-дослідного відділу "Інститут "Свята Софія" Національного заповідника "Софія Київська", докторка історичних наук Надія Нікітенко, тоді хрест впав через дуже сильний вітер перед Водохреща, і подібні випадки траплялися в історії Софійського собору, зокрема у радянські часи.

На Софійському соборі в Києві встановили на куполі новий хрест замість урагану (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Куковальська зазначила, що тоді в січні хрест при падінні нічого не пошкодив, лише трохи подряпав фарбу на куполі, і "практично розсипався сам".

У перші дні оборони столиці від російських інтервентів, які сунули на Київ, незважаючи на бойові дії, з'явилася ініціатива щодо пошуку коштів для відновлення хреста. Відгукнулися меценати, які сплатили замовлення виробу - фактично його відтворили.

Уцілілі фрагменти - сердечники та промені реставрували, а тіло хреста - зробили заново. У червні почали золотити, на що потрібно близько трьох тижнів.

Встановлення нового хреста на куполі Софії Київської – знакова подія (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Весь цей час на куполі тимчасово знаходився хрест для Теплої Софії, який хоч і не дуже підходив за стилем, але все ж таки був освячений і встановлений.

Нагадаємо, раніше гендиректорка заповідника Неля Куковальська розповіла, як оберігали Софію Київську, яка була однією із пріоритетних цілей російських ракетних ударів по столиці України.

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КиївСофия Киевская