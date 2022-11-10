"Знак нашої перемоги": на Софії Київській встановили хрест, зірваний ураганом перед російським вторгненням

Зазначається, що хрест виготовлений із міцного сплаву зі збереженням історичних елементів попереднього.

Також він був освячений предстоятелем Православної Церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм, і "зміцнюватиме віру в нашу перемогу".

Встановлення нового хреста на куполі Софії Київської (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

"Це - знак нашої Перемоги. Так і буде! Попри всі перешкоди, без копійки державних коштів ми змогли виготовити хрест і повернути його на святу баню Софіївського собору. Це знак Перемоги України!" - прокоментувала гендиректорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська знакову подію 8 листопада, повідомляє "Вечірній Київ".

Як розповіла завідувачка науково-дослідного відділу "Інститут "Свята Софія" Національного заповідника "Софія Київська", докторка історичних наук Надія Нікітенко, тоді хрест впав через дуже сильний вітер перед Водохреща, і подібні випадки траплялися в історії Софійського собору, зокрема у радянські часи.

На Софійському соборі в Києві встановили на куполі новий хрест замість урагану (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Куковальська зазначила, що тоді в січні хрест при падінні нічого не пошкодив, лише трохи подряпав фарбу на куполі, і "практично розсипався сам".

У перші дні оборони столиці від російських інтервентів, які сунули на Київ, незважаючи на бойові дії, з'явилася ініціатива щодо пошуку коштів для відновлення хреста. Відгукнулися меценати, які сплатили замовлення виробу - фактично його відтворили.

Уцілілі фрагменти - сердечники та промені реставрували, а тіло хреста - зробили заново. У червні почали золотити, на що потрібно близько трьох тижнів.

Встановлення нового хреста на куполі Софії Київської – знакова подія (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Весь цей час на куполі тимчасово знаходився хрест для Теплої Софії, який хоч і не дуже підходив за стилем, але все ж таки був освячений і встановлений.