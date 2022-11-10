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"Знак нашей победы": на Софии Киевской установили крест, сорванный ураганом перед российским вторжением

Коллаж РБК-Украина: на Софийском соборе в Киеве установили новый крест
Автор: Владимир Костырин

На купол Софийского собора в Киеве установили новый трехметровый крест вместо того, что был сорван сильным ураганом прошлой зимой незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом передали в Национальном заповеднике "София Киевская" на странице в Facebook.

Отмечается, что крест изготовлен из прочного сплава с сохранением исторических элементов предыдущего.

Также он был освящен предстоятелем Православной Церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, и "будет укреплять веру в нашу победу".

Установка нового креста на куполе Софии Киевской (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

"Это - знак нашей Победы. Так и будет! Несмотря на все препятствия, без копейки государственных средств мы смогли изготовить крест и вернуть его на святой купол Софиевского собора. Это знак Победы Украины!" - прокомментировала гендиректор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская знаковое событие 8 ноября, передает "Вечерний Киев".

Как рассказала заведующая научно-исследовательским отделом "Институт "Святая София" Национального заповедника "София Киевская", доктор исторических наук Надежда Никитенко, тогда крест упал из-за очень сильного ветра перед Крещением, и подобные случаи случались в истории Софийского собора, в частности в советские времена.

На Софийском соборе в Киеве установили на куполе новый крест вместо упавшего из-за урагана (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Куковальская отметила, что тогда в январе крест при падении ничего не повредил, лишь слегка поцарапал краску на куполе, и "практически рассыпался сам".

В первые дни обороны столицы от российских интервентов, которые перли на Киев, несмотря на боевые действия появилась инициатива по поиску средств для восстановления креста. Откликнулись меценаты, которые оплатили заказ изделия - фактически он был воспроизведен.

Уцелевшие фрагменты - сердечники и лучи реставрировали, а тело креста - сделали заново. В июне начали золотить, на что потребовалось около трех недель.

Установка нового креста на куполе Софии Киевской - знаковое событие (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Все это время на куполе временно находился крест для Теплой Софии, который хоть и не очень подходил по стилю, но все же был освящен и установлен.

Напомним, ранее гендиректор заповедника Неля Куковальская рассказала, как оберегали Софию Киевскую, которая была одной из приоритетных целей российских ракетных ударов по столице Украины.

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КиевСофия Киевская