В Киеве сильный ветер снес трехметровый крест с купола Софийского собора

Сильный ветер в Киеве сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Это произошло ночью, поэтому металлическая конструкция никого не зацепила.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

В Киеве ветер сдул трехметровый крест с Софийского собора (скриншот с видео)

Последний раз кресты куполов Софийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80.

Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко отметил, что если делать все по технологии, то конструкция может стоять вечно.

Почему упал крест

По словам эксперта, советские реставраторы либо сильно спешили, либо же совершили ошибку. Они основу крестов, которая состоит и черного металла, обернули медью. А такое делать нельзя, поскольку метали попросту друг друга съели.

"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы… Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", - пояснил Кириленко.

Реставрация

Сейчас эксперты проводят внеплановый осмотр куполов и крестов. Если обнаружатся кресты, которые могут представлять опасность для людей, то их снимут, а установят уже летом, когда можно будет делать реставрацию.

Не первый случай

Интересно, что в 1943 году с купола Софийского собора также падал крест. Тогда причиной инцидента стала молния. А в начале 19 ст. с Андреевской церкви ветром сдуло купола. При этом самый большой купол тогда нашли на Подоле.

В Киеве ветер сдул трехметровый крест с Софийского собора (видео: YouTube)