Вы знаете сколько электричества потребляет ваш телевизор? Рабочие секреты экономии

В наше время редко можно встретить телевизоры старого образца. Но бытует мнение, что с использованием новых моделей с большими экранами энергопотребление становится намного больше по сравнению со старыми "ящиками".

Какие телевизоры потребляют больше электроэнергии и как это проверить - читайте в нашем материале Styler далее.

От каких факторов зависит электропотребление телевизора

Современные модели телевизоров можно назвать экономными по сравнению со старыми образцами. Но существуют различия и среди экономных новинок.

Человеческие факторы, которые играют роль в энергоэффективности:

использование телевизора для эффекта присутствия, то есть работа без зрителей

привычка делать звук громче, чем надо

работа телевизора во время сна, игнорирование режима автоотключения

постоянно включенный провод питания в сеть

Технические факторы:

компоненты - ламповые транзисторы, электронно-лучевые трубки, светодиоды, газоразрядные элементы, жидкие кристаллы

диагональ экрана: от 24 до 85 дюймов

класс энергоэффективности: А+++, А++, А+, А, В, С, D, которое имеет значение в десятки Вт

потребление в режиме ожидания

потребление аудиосистемы

наличие SmartTV, Wi-Fi, Bluetooth

Чем больше встроенных дополнительных функций, тем больше потребление телевизором электричества.

Как работали старые телевизоры

Не так давно у большинства людей были телевизоры с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ). Они были энергозатратными из-за использования ЭЛТ. Если не вдаваться в физические процессы, происходящие в середине вакуумной трубки, то можно сказать, что под действием постоянного потока электроэнергии разогнанные частицы, проходя конденсаторы, создавали светлые точки на экране.

Поэтому в зависимости от очередности создания этих точек, создавалась и двигалась картинка. Учитывая цену на электричество в те времена, никто не задумывался об энергоэффективности или что-то подобное, главное, что был результат.

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Пример телевизора на электронно-лучевой трубке (фото: pixabay)

Именно электронно-лучевая трубка была причиной больших габаритов тогдашних телевизоров. С использованием новых технологий от этого удалось избавиться. И теперь плоские телевизоры легко повесить на стену или компактно разместить в другом месте.

LCD и LED телевизоры

На смену устаревшей технологии электронной трубки пришла технология жидких кристаллов. Экраны с такой технологией известны, как LCD и LED телевизоры или мониторы.

В LCD экранах используется принцип изменения цвета пикселем под воздействием электроэнергии. Этот принцип более известен, как электрический переход Фредерикса.

В LED варианте экранов через диод проходит электрический ток, создавая участок нужного цвета на экране.

Сравнивая обе технологии, можно сказать, что по уровню энергопотребления они довольно похожи. Также следует добавить, что благодаря этим технологиям, мы имеем возможность наслаждаться большими диагоналями в компактном исполнении, что ранее было невозможно. Пиксели на жидкокристаллическом экране (фото: pixabay)

Плазменные панели

Еще одной энергоэффективной новинкой нашего времени стали PDP-панели (Plasma Display Panel). Работа "плазмы" основана на использовании газовых участков вокруг электродов.

Если конкретнее, то свободное пространство между стеклянными пластинами заполнено аргоном или неоном. А матрица содержит ячейки с электродами, которые подают напряжение. Под действием напряжения в газовом участке появляется светящийся участок. Буквально каждая часть матрицы работает, как маленькая лампа дневного света.

Плазменные панели лучше жидкокристаллических аналогов благодаря более "живой" картинке, большему углу обзора и более компактным размерам.

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Плазменная панель с пультом управления (фото: pixabay)

Как определить, сколько потребляет телевизор

Обычно информация об энергопотреблении той или иной техники указывается в документации. Если вы потеряли документы или купили технику без них, то введите название вашей модели в интернете, и найдите информации на одном из сайтов.

В ситуации, когда вы уверены, что указанные производителем показатели расходятся с реальным уровнем энергопотребления, используйте один из следующих методов.

Квартирный счетчик. Используя этот метод, следует выключить все электроприборы из сети и выключить свет. Запишите показатели счетчика и включите ту технику, показатели которой вас интересуют. Уже через час выключите эту технику и снова запишите показания счетчика. Полученная разница и будет средним показателем энергопотребления выбранной техники.

Вольтметр и амперметр. При наличии вольтметра или амперметра и умение ими пользоваться, вы можете измерить электропотребление прибора.

Ваттметр. Самым эффективным для этой задачи является ваттметр, который сразу показывает количество потребленного электричества в эту минуту. Конечно, как и с вольтметром и амперметром, надо иметь достаточно опыта и знаний перед использованием.

Действенные советы по экономии

Чтобы снизить потребление электроэнергии телевизором, всегда старайтесь грамотно обращаться с техникой. Несколько простых правил помогут в этом.

Правила экономии:

Никогда не оставляйте телевизор включенным на длительное время без присмотра.

Выключайте прибор из сети, когда оставляете жилье на несколько дней.

Регулируйте звук и яркость соответственно комфортному просмотру.

Всегда выставляйте время автоматического отключения перед сном.

Экорежим. В некоторых моделях телевизоров существуют запрограммированные экономные режимы. Они позволяют автоматически регулировать яркость и звук соответственно времени суток. Или самостоятельно отключать функцию, которая не используется в этот момент, например, приемник Wi-Fi или тюнер.

Датчики присутствия. Опять же, очень сильно уменьшить потребление помогут модели телевизоров с датчиками движения или нахождения человека в комнате. При выходе из комнаты такой прибор выключится автоматически.

Наличием экорежима или датчика присутствия нужно интересоваться перед приобретением техники. Их отсутствие может стать неприятным сюрпризом и омрачить радость от покупки.