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Названа главная опасность телевизора для людей среднего возраста

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Среда 02 февраля 2022 10:45
Названа главная опасность телевизора для людей среднего возраста Чем вреден просмотр телевизора (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование и обнаружили, что просмотр телевизора в среднем возрасте может повысить риск образования тромбов. В частности, стоит делать небольшую зарядку.

Об этом сообщает Daily Mail.

Вредность телевизора

Так, риск образования тромбов увеличивается у тех, кто смотрит телевизор более четырех часов в день, по сравнению с людьми, которые проводят перед экраном два с половиной часа или меньше.

По словам экспертов Бристольского университета, поклонникам телевизоров стоит задуматься над использованием велотренажера. Все потому, что риск болезни объясняется тем, что длительные периоды бездействия позволяют крови накапливаться в конечностях и образовывать тромбы.

К тому же именно по этой причине авиапассажирам рекомендуют часто двигаться на дальнемагистральных рейсах.

До того ученые говорят, что даже физически активные люди подвержены риску образования тромбов. Также люди, которые много смотрят телевизор, как правило, едят нездоровую пищу. А это может привести, как к ожирению, так и к высокому кровяному давлению.

Кроме того, существует и альтернативное времяпровождение, кроме созерцания телевизора:

  • Провести время в библиотеке. Сейчас читальные залы пустуют, поэтому можно с легкостью насладиться чтением любимой книги в полной тишине;
  • Провести время с семьей;
  • Прогулка по городу;
  • Можно заняться активными видами спорта: футбол, волейбол, плавание или езда на велосипеде.

Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, почему нельзя спать с включенным телевизором.

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