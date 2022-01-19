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Ученые выяснили, почему нельзя спать с включенным телевизором: вы будете удивлены

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Среда 19 января 2022 21:43
Ученые выяснили, почему нельзя спать с включенным телевизором: вы будете удивлены Почему нельзя спать перед телевизором (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди во время просмотра фильма или сериала засыпают. Однако, мало кто знает, что спать перед включенным телевизором вредно.

Об этом пишет Daily Mail.

Что выяснили ученые

Отмечается, что исследователи измерили активность мозга спящих взрослых в ответ на знакомые и незнакомые голоса.

По словам ученых, слышимость незнакомых голосов во сне заставляла человеческий мозг двигать глазами (NREM).

К тому же отмечается, что исследователи не заметили этого эффекта во время самой глубокой стадии сна (REM), вероятно, через микроструктурные изменения в мозге.

Несмотря на то, что глаза закрыты от того, что окружает нас, мозг продолжает следить за окружающей средой, пока мы спим.

По словам экспертов, незнакомые голоса повышают активность мозга и мешают спокойному ночному сну. Поэтому следует избирательно реагировать на новые голоса, игнорируя знакомые.

Это поможет добиться необходимости быстро просыпаться перед потенциальной опасностью, характеризующейся менее знакомыми слуховыми сигналами.

В заключении исследователи говорят, что незнакомые голоса, выходящие из телевизора, мешают спокойному ночному сну. Все потому, что мозг находится в состоянии повышенной готовности.

Ранее мы сообщали, как мало спать и высыпаться.

Также мы называли продукты, которые надо есть перед сном, чтобы выспаться.

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