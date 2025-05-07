Не знаєте, що подарувати мамі? Топ-10 гаджетів на День матері, які вона точно оцінить

Очищувач повітря Levoit Core 400S

Якщо у мами алергія або вона живе в районі з поганою якістю повітря, очищувач Levoit Core 400S Smart може стати чудовим подарунком. Це один із найтихіших і найефективніших апаратів у своєму класі, при цьому коштує значно дешевше аналогів зі схожими характеристиками.

Пристрій має триступеневу систему фільтрації, включно з вугільним і HEPA-фільтром, а вбудований датчик автоматично регулює швидкість вентилятора залежно від забрудненості повітря. Управління та налаштування доступні через зручний застосунок, а змінні фільтри коштують недорого.

Розумний кухоль Ember Mug 2

Подаруйте мамі технологічний комфорт із розумним горнятком Ember Mug, яке зберігає ідеальну температуру напою до 1,5 годин або весь день у разі використання зарядної підставки.

Кружка дає змогу обирати температуру від 49 до 63 градусів за Цельсієм, а через мобільний застосунок можна зберігати налаштування для улюблених напоїв, слідкувати за споживанням кофеїну та навіть змінювати колір підсвітки.

Hatch Restore 3

Пристрій Hatch Restore 3 поєднує розслаблювальні звуки, будильник з ефектом сходу сонця і різноманітний контент - від казок на ніч до ранкових мотивацій. У третьому поколінні додали зручні кнопки і колесо управління, щоб не тягнутися до телефону перед сном.

Аерогриль Instant Vortex Plus

Аерогриль Instant Vortex Plus допомагає перетворити навіть прості вечері на щось більш ефектне. Він може підрум'янити овочі та зробити курячі нагетси із золотистою скоринкою.

Пристрій забезпечений віконцем для контролю за приготуванням і фільтром, що зменшує запахи. Ця модель стала лідером у рейтингу аерогрилів і повністю виправдала очікування автора.

Apple Watch SE (другого покоління)

Якщо ви хочете порадувати маму розумним годинником, Apple Watch SE - чудовий вибір. За ціну менше ніж 250 доларів вона отримає всі основні функції: повідомлення на зап'ясті, лічильник кроків, постійний контроль серцебиття, виявлення аварій та екстрені виклики.

У тестах годинник показав продуктивність на рівні флагманської моделі, хоча йому і не вистачає Always-On Display і деяких датчиків. Для тих, хто вперше носить смарт-годинник, це не стане мінусом.

Робот-пилосос iRobot Roomba

Бюджетний робот-пилосос iRobot Roomba - простий у використанні та ефективний помічник. Він під'єднується до Wi-Fi, керується через застосунок і виконує прибирання за розкладом: сам збирає пил, сміття і шерсть домашніх тварин.

Від мами потрібно тільки час від часу очищати контейнер - і все. Це пристрій із серії "увімкнув і забув", за який вона точно подякує.

Цифрова дошка Skylight Calendar

Деякі сім'ї віддають перевагу класичному підходу з білою дошкою на кухні, а інші - цифровим додаткам для планування. Skylight Calendar поєднує найкращі риси обох варіантів. Це настінний сенсорний календар, який синхронізується з Google Calendar, iCloud, Outlook та іншими сервісами, щоб ви ніколи не пропустили важливі зустрічі.

JBL Flip 7

Bluetooth-колонка JBL Flip - чудове рішення для дому та дачі: вона легко під'єднується до iOS і Android, звучить добре в будь-якому положенні і буває в різних кольорах.

Нова модель Flip 7 отримала покращений бас, до 16 годин роботи і підтримку ШІ для більш чистого звуку. Ідеально для тих, хто любить слухати музику під час вихідних, працюючи в саду або готуючи.

Зарядна станція Satechi Qi2 Trio

Satechi Qi2 Trio - це зарядна станція, яка може одночасно заряджати iPhone, Apple Watch і AirPods з потужністю 15 Вт, забезпечуючи швидке заряджання.

У режимі очікування екран iPhone перетворюється на тьмяний будильник, а сама станція легко складається для подорожей і комплектується зарядними пристроями для використання за кордоном.

Фен Dyson Supersonic

Фен Dyson Supersonic - це продукт вищого класу. Він швидко сушить волосся і має стильний дизайн, що поєднує естетику Mercedes і BMW, але при цьому не може похвалитися доступною ціною.