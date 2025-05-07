Не знаете, что подарить маме? Топ-10 гаджетов на День матери, которые она точно оценит

День матери - это прекрасный повод выразить свою любовь и признательность. Если хотите удивить маму и сделать ее день особенным, подарите ей что-то технологичное и полезное.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 10 лучших подарках, которые принесут удобство и радость вашей маме.
Если у мамы аллергия или она живет в районе с плохим качеством воздуха, очиститель Levoit Core 400S Smart может стать отличным подарком. Это один из самых тихих и эффективных аппаратов в своем классе, при этом стоит значительно дешевле аналогов с похожими характеристиками.
Устройство имеет трехступенчатую систему фильтрации, включая угольный и HEPA-фильтр, а встроенный датчик автоматически регулирует скорость вентилятора в зависимости от загрязненности воздуха. Управление и настройка доступны через удобное приложение, а сменные фильтры стоят недорого.
Подарите маме технологичный комфорт с умной кружкой Ember Mug, которая сохраняет идеальную температуру напитка до 1,5 часов или весь день при использовании зарядной подставки.
Кружка позволяет выбирать температуру от 49 до 63 градусов по Цельсию, а через мобильное приложение можно сохранять настройки для любимых напитков, следить за потреблением кофеина и даже менять цвет подсветки.
Устройство Hatch Restore 3 сочетает расслабляющие звуки, будильник с эффектом восхода солнца и разнообразный контент - от сказок на ночь до утренних мотиваций. В третьем поколении добавили удобные кнопки и колесо управления, чтобы не тянуться к телефону перед сном.
Аэрогриль Instant Vortex Plus помогает превратить даже простые ужины в нечто более эффектное. Она может подрумянить овощи и сделать куриные наггетсы с золотистой корочкой.
Устройство снабжено окошком для контроля за приготовлением и фильтром, уменьшающим запахи. Эта модель стала лидером в рейтинге аэрогрилей и полностью оправдала ожидания автора.
Если вы хотите порадовать маму умными часами, Apple Watch SE - отличный выбор. За цену менее 250 долларов она получит все основные функции: уведомления на запястье, счетчик шагов, постоянный контроль сердцебиения, обнаружение аварий и экстренные вызовы.
В тестах часы показали производительность на уровне флагманской модели, хотя им и не хватает Always-On Display и некоторых датчиков. Для тех, кто впервые носит смарт-часы, это не станет минусом.
Бюджетный робот-пылесос iRobot Roomba - простой в использовании и эффективный помощник. Он подключается к Wi-Fi, управляется через приложение и выполняет уборку по расписанию: сам собирает пыль, мусор и шерсть домашних животных.
От мамы потребуется только время от времени очищать контейнер - и все. Это устройство из серии "включил и забыл", за которое она точно скажет спасибо.
Некоторые семьи предпочитают классический подход с белой доской на кухне, а другие - цифровые приложения для планирования. Skylight Calendar сочетает лучшие черты обоих вариантов. Это настенный сенсорный календарь, который синхронизируется с Google Calendar, iCloud, Outlook и другими сервисами, чтобы вы никогда не пропустили важные встречи.
Bluetooth-колонка JBL Flip - отличное решение для дома и дачи: она легко подключается к iOS и Android, звучит хорошо в любом положении и бывает в разных цветах.
Новая модель Flip 7 получила улучшенный бас, до 16 часов работы и поддержку ИИ для более чистого звука. Идеально для тех, кто любит слушать музыку во время выходных, работая в саду или готовя.
Satechi Qi2 Trio - это зарядная станция, которая может одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods с мощностью 15 Вт, обеспечивая быструю зарядку.
В режиме ожидания экран iPhone превращается в тусклый будильник, а сама станция легко складывается для путешествий и комплектуется зарядными устройствами для использования за рубежом.
Фен Dyson Supersonic - это продукт высшего класса. Он быстро сушит волосы и имеет стильный дизайн, сочетающий эстетику Mercedes и BMW, но при этом не может похвастаться доступной ценой.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Engadget, PCMag, Gizmodo.