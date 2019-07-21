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Вакарчук проголосовал на выборах в Раду: как это было (видео, фото)

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 15:58
Вакарчук проголосовал на выборах в Раду: как это было (видео, фото)
Святослав Вакарчук отдал свой голос на парламентских выборах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Вакарчук проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Выборы в Верховную Раду проходят 21 июля. После того, как лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проголосовал, вокруг него собралось множество представителей СМИ. Об этом говорится на странице партии в Facebook.

Вакарчук приехал на избирательный участок сегодня днем. После того, как лидер партии "Голос" сделал свой выбор и бросил бюллетень в урну, он в комментариях журналистам заявил, что верит в то, что все будет хорошо.

 

Святослав Вакарчук отдал свой голос на парламентских выборах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Кандидат в депутаты отметил, что голосовал за "новую Украину", поскольку старая политическая система уже всех разочаровала. Вакарчук также пообщался и с представителями иностранно прессы, с которыми он разговаривал на английском языке.

Святослав Вакарчук отдал свой голос на парламентских выборах (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Вакарчук также рассказал, что собирается совмещать карьеру музыканта и политика.

Стоит отметить, что проголосовать на выборах в Верховную Раду успел также однопартиец Вакарчука Сергей Притула.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на избирательный участок вместе с женой и отдал свой голос.

Напомним, что утром также на голосование пришла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не только проголосовала, но и прочитала стих украинской поэтессы Елены Телиги.

Сегодня пенсионерка отчитала лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Розумкова на избирательном участке.

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