Он не знает, кто я: KAZKA сделала неожиданное признание о своей личной жизни

Александра Зарицкая, солистка популярной украинской группы KAZKA, раскрыла тайну о своей личной жизни. В интервью для программы "Зе Интервьюер" артистка рассказала, что у нее завязались романтические отношения с иностранцем, с которым она познакомилась на международном фестивале Sziget в Будапеште.

Зарицкая рассказала, что недавно они вместе съездили в Италию и прекрасно провели время, но самое интересное – это то, что ее избранник не знает, кто она такая.

"Мы недавно ездили вместе в Италию. И все очень классно. И было знаешь, что круто? Почему этот человек меня зацепил? Он не знал, кто я. Мы просто познакомились. Мы несколько дней были вместе на Sziget. Мы общались, мы познакомились ближе. Он говорит на русском языке, и я с ним тоже говорила на русском, так на украинский он понимает очень плохо", - рассказала Зарицкая и призналась, что не может назвать его имя. Единственное, что она смогла рассказать о своем романтическом друге – это то, что он латыш.

"Он постоянно там, я тут. Он бывал в Украине, но для того, чтобы приехать ко мне, он только на следующей неделе сможет – мы увидимся тут. Я не могу сказать, что вот, мы вместе. И я думаю, что вряд ли это закончится чем-то хорошим. Такие отношения никогда не заканчиваются хорошо, мне кажется. Даже если он будет тут, мы все равно будем видеться максимум раз в неделю. Мой бывший парень из Киева, но та же самая история. Достаточно разные у нас интересы. Разные круги общения. В идеале – это должен быть человек из одной компании", - добавила артистка и призналась, что очень быстро влюбляется.

Солистка группы KAZKA рассказала о романтических отношениях с иностранцем (Видео: YouTube/Зе Интервьюер)