Він не знає, хто я: KAZKA зробила несподіване зізнання про своє особисте життя

Олександра Зарицька, солістка популярної української групи KAZKA, розкрила таємницю про своє особисте життя. В інтерв'ю для програми "Зе Інтерв'юер" артистка розповіла, що у неї зав'язалися романтичні стосунки з іноземцем, з яким вона познайомилася на міжнародному фестивалі Sziget в Будапешті.

Зарицька розповіла, що нещодавно вони разом їздили в Італію і чудово провели час, але найцікавіше – це те, що її обранець не знає, хто вона така.

"Ми недавно їздили разом в Італію. І все дуже класно. І було знаєш, що круто? Чому ця людина мене зачепила? Він не знав, хто я. Ми просто познайомилися. Ми кілька днів були разом на Sziget. Ми спілкувалися, ми познайомилися ближче. Він говорить російською мовою, і я з ним теж говорила російською, так як українську він розуміє дуже погано", - розповіла Зарицька і зізналася, що не може назвати його ім'я. Єдине, що вона змогла розповісти про свого романтичного друга – це те, що він латиш.

"Він постійно там, я тут. Він бував в Україні, але для того, щоб приїхати до мене, він тільки наступного тижня зможе – ми побачимося тут. Я не можу сказати, що ось, ми разом. І я думаю, що навряд чи це закінчиться чимось хорошим. Такі відносини ніколи не закінчуються добре, мені здається. Навіть якщо він буде тут, ми все одно будемо бачитися максимум раз на тиждень. Мій колишній хлопець з Києва, але та ж сама історія. Досить різні у нас інтереси. Різні кола спілкування. В ідеалі це має бути людина з однієї компанії", - додала артистка і зізналася, що дуже швидко закохується.

Солістка групи KAZKA розповіла про романтичні стосунки з іноземцем (Відео: YouTube/Зе Інтерв'юер)