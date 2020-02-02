У МакSim серьезные проблемы со здоровьем: певица уходит со сцены

Певица МакSim уходит со сцены по состоянию здоровья. Травмы, полученные в аварии в 2019 году, вынудили артистку уйти в бессрочный отпуск. Об этом сообщила продюсер певицы Маргарита Соколова в соцсети Instagram.

"На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.

МакSим уходит со сцены (facebook.com maksim.music.ru)

Продюсер просит прощения у всех зрителей за отмененные концерты, а также просит отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке.

"В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время, - пишет Маргарита Соколова.

Напомним, что певица в 2017 году пополнила базу "Миротворца" за незаконное выступление в аннексированном Россией Крыму.

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