У МакSim серйозні проблеми зі здоров'ям: співачка йде зі сцени

Співачка МакSim йде зі сцени за станом здоров'я. Травми, отримані в аварії в 2019 році, змусили артистку піти у безстрокову відпустку. Про це повідомила продюсер співачки Маргарита Соколова в соцмережі Instagram.

"На правах Генерального співачки хотіла б звернутися до вас від імені артистки і від себе особисто з заявою, яке для багатьох стане сумною та несподіваною. В зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних з травмами, і за настійними рекомендаціями лікарів, ми прийняли рішення про відхід МакSим у безстрокову відпустку на невизначений термін, починаючи з сьогоднішнього дня ", - наголошується в повідомленні.

МакSим йде зі сцени (facebook.com maksim.music.ru)

Продюсер просить вибачення у всіх глядачів за скасовані концерти, а також просить поставитися до ситуації, що склалася, з великим розумінням і проявити повагу до артистки.

"В якості невеликої розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакSим" "Відданим" обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом", - пише Маргарита Соколова.

Нагадаємо, що співачка в 2017 році поповнила базу "Миротворця" за незаконний виступ у анексованому Росією Криму.

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