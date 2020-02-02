Чтим и помним: 8 лучших песен Кузьмы Скрябина

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина - лучшие песни Андрея Кузьменко

Артиста помнит вся Украина

Кузьма Скрябин скончался в результате ДТП 2 февраля 2015 года. Известный украинский певец стал посмертно олицетворять дух украинского народа. В этот день все украинцы чтят память великого артиста. STYLER присоединился ко всем неравнодушным, чтобы вспомнить историю становления Андрея Кузьменко, а также его самые знаменитые песни.

Андрей Кузьменко родился в городе Самбор Львовской области 17 августа 1968 года. Его мама была учителем музыки, а папа инженером. Уже с детства Кузьма решил, что свяжет жизнь с творчеством. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано и даже создал свою панк-группу, которая выступала на школьных дискотеках.

Группа появилась в далеком 89-м и с тех самых пор Андрей был единственным постоянным участником. Песни Кузьмы будто пропитаны духом патриотизма и есть предположения, что именно попытки бросить вызов обществу сыграли с певцом злую шутку.

Коллеги Андрея Кузьменко утверждают, что он был очень хорошим и внимательным водителем. А журналисты в свое время нашли таинственного свидетеля аварии, который утверждает, что аварию подстроили, хотя его показаний в материалах дела нет.

Сам собі країна

Шампанські очі

Старі фотографії

Місця щасливих людей

Просто ми

Спи собі сама

Люди, як кораблі

Мам

Напомним, что в пригороде Львова на Брюховецком кладбище утром 5 февраля похоронили фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. После заупокойной литургии под многотысячные аплодисменты поклонников и друзей гроб артиста вынесли из храма Преображения, что в центре города. Тысячи львовян до утра приходили прощаться с певцом. Кое-кто стоял в очереди по несколько часов.