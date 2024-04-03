Знадобляться атомні годинники. NASA встановить на Місяці єдиний стандарт часу

Навіщо встановлювати "космічний час"

Сполучені Штати прагнуть встановити міжнародні норми в космосі, оскільки зростає місячна гонка між державами та приватними особами.

Різна гравітаційна сила та потенційно інші фактори на Місяці та інших небесних тілах змінюють те, як розгортається час відносно того, як він сприймається на Землі. Також єдиний космічний час забезпечить еталон хронометражу для місячних космічних апаратів і супутників, які вимагають надзвичайної точності для своїх місій.

"Ті самі годинники, які ми маємо на Землі, рухатимуться з іншою швидкістю на Місяці", - заявив керівник відділу космічного зв’язку та навігації NASA Кевін Коггінс.

Також зазначається, що на Місяці земний годинник втрачатиме в середньому 58,7 мікросекунд і матиме інші періодичні варіації, які ще більше відхилятимуть місячний час від земного.

Розбіжності у часі можуть призвести до помилок

Згідно зі своєю програмою Artemis, NASA має на меті відправити місії астронавтів на Місяць у найближчі роки та створити наукову місячну базу, яка могла б допомогти створити основу для майбутніх місій на Марс. Десятки компаній, космічних кораблів і країн залучені до цих зусиль.

Представник OSTP сказав, що без уніфікованого стандарту місячного часу було б складно забезпечити безпеку передачі даних між космічними кораблями та синхронізацію зв’язку між Землею, місячними супутниками, базами та астронавтами.

Розбіжності в часі також можуть призвести до помилок у картографуванні та визначенні позицій на Місяці або навколо нього, сказав чиновник.

"Уявіть собі, якби світ не синхронізував свої годинники з однаковим часом - наскільки це може бути руйнівним і якими складними би стали повсякденні речі", - заявив чиновник.

За яким принципом встановлюватимуть час на Місяці

На Землі більшість годинників і часових поясів засновано на всесвітньому координованому часі, або UTC. Цей міжнародно визнаний стандарт базується на величезній глобальній мережі атомних годинників, розміщених у різних місцях по всьому світу. Вони вимірюють зміни в стані атомів і генерують середнє значення, яке зрештою становить точний час.

За словами представника OSTP, може знадобитися розміщення атомних годинників на поверхні Місяця.

Нагадаємо, що NASA запланувало на вересень 2026 року висадку астронавтів на Місяць, а вже у вересні 2025 року заплановано політ чотирьох астронавтів навколо Місяця та назад.

Торік Китай заявив, що планує відправити своїх перших астронавтів на Місяць до 2030 року. У січні Японія стала п’ятою країною, яка відправила космічний корабель на Місяць. Індія у 2023 році стала першою країною, яка здійснила посадку космічного корабля біля недослідженого південного полюса Місяця, і оголосила про плани відправити астронавта на Місяць до 2040 року.

Експерти зазначають, що запровадження координованого місячного часу потребуватиме міжнародних угод.