Дивіться, як із Місяця виглядає сонячне затемнення: унікальні кадри NASA

На цих вихідних, 25 березня, відбудеться місячне затемнення, а менш як через три тижні, 8 квітня, - сонячне. Такі астрономічні явища, певно, кожен із нас бачив, але багатьом цікаво уявити, як би виглядало затемнення Сонця, якби людина спостерігала за ним, перебуваючи на Місяці.

Про те, як із Місяця виглядає затемнення Сонця, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію IFLScience .

Як із Місяця виглядає земне затемнення Сонця

Місячне затемнення для нас стає сонячним затемненням для Місяця. Уявімо, що ви перебуваєте на Місяці, відповідно тоді Земля затьмарює Сонце.

З Місяця або взагалі в космосі затемнення Сонця виглядатиме як темна пляма, що рухається по поверхні Землі зі швидкістю приблизно 2400 кілометрів на годину.

Якби ви були на Місяці під час сонячного затемнення, ви б не помітили великої різниці - ближня сторона Місяця перебувала б у своїй 14-денній ночі, тоді як на Землі легка тінь перетинала б моря та сушу нашої планети.

Апарат NASA Surveyor 3 зафіксував повне сонячне затемнення 24 квітня 1967 року з Місяця (фото: NASA)

Наступне повне місячне затемнення відбудеться в березні наступного року, а потім буде ще одне у вересні. Якраз у цей час астронавти NASA мають опинитися на орбіті навколо Місяця. Хоча астронавти не планують приземлятися у цій місії, було б добре, якби вони були на орбіті Місяця під час затемнення.

Ще одна чудова нагода побачити затемнення з Місяця буде 31 грудня 2028 року.

У 2012 році астронавт NASA Дон Петіт зняв повне сонячне затемнення з Міжнародної космічної станції (фото: NASA)