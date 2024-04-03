Понадобятся атомные часы. NASA установит на Луне единый стандарт времени

Зачем устанавливать "космическое время"

Соединенные Штаты стремятся установить международные нормы в космосе, поскольку растет месячная гонка между государствами и частными лицами.

Различные гравитационные силы и потенциально другие факторы на Луне и других небесных телах изменяют то, как разворачивается время относительно того, как он воспринимается на Земле. Также единственное космическое время обеспечит эталон хронометража для лунных космических аппаратов и спутников, требующих чрезвычайной точности для своих миссий.

"Те же часы, которые мы имеем на Земле, будут двигаться с другой скоростью на Луне", - заявил руководитель отдела космической связи и навигации NASA Кевин Коггинс.

Также отмечается, что на Луне земные часы будут терять в среднем 58,7 микросекунд и будут иметь другие периодические вариации, которые будут еще больше отклонять лунное время от земного.

Разногласия во времени могут привести к ошибкам

Согласно своей программе Artemis, NASA намерено отправить миссии астронавтов на Луну в ближайшие годы и создать научную лунную базу, которая могла бы помочь создать основу для будущих миссий на Марс. Десятки компаний, космических кораблей и стран вовлечены в эти усилия.

Представитель OSTP сказал, что без унифицированного стандарта лунного времени было бы сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.

Разногласия во времени также могут привести к ошибкам в картографировании и определении позиций на Луне или вокруг него, сказал чиновник.

"Представьте себе, если бы мир не синхронизировал свои часы с одинаковым временем - насколько это может быть разрушительным и какими сложными бы стали повседневные вещи", - заявил чиновник.

По какому принципу будут устанавливать время на Луне

На Земле большинство часов и часовых поясов основано на всемирном координированном времени или UTC. Этот международно признанный стандарт базируется на огромной глобальной сети атомных часов, размещенных в разных местах по всему миру. Они измеряют изменения в состоянии атомов и генерируют среднее значение, которое в конечном итоге составляет точное время.

По словам представителя OSTP, может потребоваться размещение атомных часов на Луне.

Напомним, что NASA запланировало на сентябрь 2026 года высадку астронавтов на Луну, а уже в сентябре 2025 года запланирован полет четырех астронавтов вокруг Луны и обратно.

В прошлом году Китай заявил, что планирует отправить своих первых астронавтов на Луну к 2030 году. В январе Япония стала пятой страной, отправившей космический корабль на Луну. Индия в 2023 году стала первой страной, совершившей посадку космического корабля у неисследованного южного полюса Луны, и объявила о планах отправить астронавта на Луну до 2040 года.

Эксперты отмечают, что введение координированного месячного времени потребует международных соглашений.