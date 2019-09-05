Что значит стерва? Фаворитка Танцев со звездами поделилась откровениями

Учстница третьего сезона Танцев со звездами актриса Ксения Мишина, которая в паре с Евгением Котом набрала максимальные 30 баллов во втором выпуске шоу, поделилась откровениями. Звезда рассказала об отношениях с партнером по "Танцах" и семилетнем сыне Платоне, а также о том, почему другая участница проекта считает ее стервозной.

30-летняя Ксения Мишина в интервью изданию "КП в Украине" призналась, что участие в проекте дается ей нелегко. Так как она "человек нетанцующий", добиваться результата приходится потом и синяками. Но, несмотря на трудности, Ксения очень рада, что согласилась поучаствовать в Танцах со звездами.

Танцы со звездами 2019 - Ксения Мишина и Евгений Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"Ни секунды не пожалела, что согласилась. Теперь это мое вдохновение. Очень хочу научиться классно танцевать", - призналась Ксения.

Отметим, что во время проморолика первого выпуска другая участница "Танцев", телеведущая Людмила Барбир, сказала, что в Ксении есть "какая-то женская стервозность".

"Мне кажется, каждая женщина может проявлять свой характер, и она должна это делать в каких-то ситуациях. И вообще - что значит стерва? Я не понимаю. Это эмоциональность или смелость высказать свое мнение?" - говорит Мишина.

Актриса считает, что ей невероятно повезло с партнером - Женя Кот оправдал все ее ожидания. Им быстро удалось научиться взаимодействовать и настроиться на одну волну.

Танцы со звездами 2019 - Ксения Мишина и Евгений Кот (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Ксения Мишина также прокомментировала слухи о том, что отношения с партнером выходят за пределы проекта.

"Женя очень привлекательный мужчина. Конечно, есть одно "но" у него на пальце, и "но" очень серьезное", - рассказала актриса.

Главным вдохновением Ксения называет своего семилетнего сына Платона, которого она называет "сценаристом ее жизни".

"Сыночек - мое вдохновение, мой двигатель, моя энергия. Он - мой главный человек в жизни, я полностью от него заряжаюсь", - поделилась Ксения.

Интервью с Ксенией Мишиной (видео: YouTube/КП в Украине)

К слову, звезда сериала "Крепостная" откровенно рассказала о участнице Танцев со звездами и своей парнерше по сериалу Ксении Мишиной.

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