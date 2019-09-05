ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Звезда сериала "Крепостная" откровенно рассказала о Ксении Мишиной

STYLERФильмы и сериалы    05.09.2019 - 11:43
Звезда сериала "Крепостная" откровенно рассказала о Ксении Мишиной
2 сезон сериала "Крепостная" стартовал на СТБ (фото: stb.ua)

Актриса сериала "Крепостная" Вероника Коваленко поделилась впечатлениями от работы с Ксенией Мишиной

Актриса Вероника Коваленко, которая снялась в 2 сезоне популярного сериала "Крепостная", который стартовал на СТБ 2 сентября, рассказала о том, как ей работалось на съемочной площадке со звездой фильма и одной из фавориток шоу Танцы со звездами 2019 Ксенией Мишиной.

"Выдержать насыщенный график было сложно. Это огромный стресс. Но благодаря работе команды - это стало возможным. Команду и актеров подобрали так удачно, что на съемочной площадке были сплошные шутки, веселье и классное настроение. Даже актеров с отрицательными ролями выбрали из людей, безупречных по характеру в реальной жизни. Одна Ксения Мишина чего стоит: красавица, открытая на контакт, проявляет инициативу, когда кому-то нужна помощь. Я удивлялась ее перевоплощению: человек добрый по жизни, играет отрицательную роль. Это может сделать только тот, кто очень трудолюбив и требователен по отношению к себе", - рассказала Вероника.

Звезда сериала &quot;Крепостная&quot; откровенно рассказала о Ксении Мишиной

Ксения Мишина в сериале "Крепостная" (фото: stb.ua)

Также Коваленко вспомнила свой первый съемочный день в Переяслав-Хмельницком.

"Ко мне подошел гример, и начал брызгать мне на лицо воду со спиртом, чтобы создать вид трудяги с покрасневшим лицом, которая трудится до седьмого пота. Мы снимали летнюю сцену, на секундочку - в ноябре! Ветер пробирает до костей, холод аж колет болью в висках, а тут еще процедура с водой. Пришлось сцепить зубы и терпеть", - отметила актриса.

Вероника Коваленко (фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, что помимо Вероники Коваленко и Ксении Мишиной, в сериале снялись такие звезды, как Ольга Сумская, Станислав Боклан, Катерина Ковальчук, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Максим Радугин и другие.

Ранее судья Танцев со звездами 2019 Екатерина Кухар поделилась секретом плоского животика.

Гимнастика со звездами: Анна Ризатдинова удивила необычной репетицией к Танцы со звездами 2019 "Иди ко мне в шоу": Винник сделал Ризатдиновой заманчивое предложение на Танцах со звездами
Новости Украины Танцы со звездамисериал
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь