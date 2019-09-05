Звезда сериала "Крепостная" откровенно рассказала о Ксении Мишиной

2 сезон сериала "Крепостная" стартовал на СТБ (фото: stb.ua)

Актриса сериала "Крепостная" Вероника Коваленко поделилась впечатлениями от работы с Ксенией Мишиной

Актриса Вероника Коваленко, которая снялась в 2 сезоне популярного сериала "Крепостная", который стартовал на СТБ 2 сентября, рассказала о том, как ей работалось на съемочной площадке со звездой фильма и одной из фавориток шоу Танцы со звездами 2019 Ксенией Мишиной.

"Выдержать насыщенный график было сложно. Это огромный стресс. Но благодаря работе команды - это стало возможным. Команду и актеров подобрали так удачно, что на съемочной площадке были сплошные шутки, веселье и классное настроение. Даже актеров с отрицательными ролями выбрали из людей, безупречных по характеру в реальной жизни. Одна Ксения Мишина чего стоит: красавица, открытая на контакт, проявляет инициативу, когда кому-то нужна помощь. Я удивлялась ее перевоплощению: человек добрый по жизни, играет отрицательную роль. Это может сделать только тот, кто очень трудолюбив и требователен по отношению к себе", - рассказала Вероника.

Ксения Мишина в сериале "Крепостная" (фото: stb.ua)

Также Коваленко вспомнила свой первый съемочный день в Переяслав-Хмельницком.

"Ко мне подошел гример, и начал брызгать мне на лицо воду со спиртом, чтобы создать вид трудяги с покрасневшим лицом, которая трудится до седьмого пота. Мы снимали летнюю сцену, на секундочку - в ноябре! Ветер пробирает до костей, холод аж колет болью в висках, а тут еще процедура с водой. Пришлось сцепить зубы и терпеть", - отметила актриса.

Вероника Коваленко (фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, что помимо Вероники Коваленко и Ксении Мишиной, в сериале снялись такие звезды, как Ольга Сумская, Станислав Боклан, Катерина Ковальчук, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Максим Радугин и другие.

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