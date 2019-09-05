Що значить стерва? Фаворитка Танців з зірками поділилася одкровеннями

Учстница третього сезону Танців з зірками актриса Ксенія Мішина, яка в парі з Євгеном Котом набрала максимальні 30 балів у другому випуску шоу, поділилася відвертими зізнаннями. Зірка розповіла про стосунки з партнером по "Танцях" і семирічного сина Платона, а також про те, чому інша учасниця проекту вважає її стервозною.

30-річна Ксенія Мишина в інтерв'ю виданню "КП в Україні" зізналася, що участь у проекті дається їй нелегко. Оскільки вона "людина, що не танцює", домагатися результату доводиться потом і синцями. Але, незважаючи на труднощі, Ксенія дуже рада, що погодилася взяти участь у Танцях з зірками.

Танці з зірками 2019 - Ксенія Мішина та Євген Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"Ні секунди не пошкодувала, що погодилася. Тепер це моє натхнення. Дуже хочу навчитися класно танцювати", - зізналася Ксенія.

Зазначимо, що під час проморолика першого випуску інша учасниця "Танців", телеведуча Людмила Барбір, сказала, що у Ксенії є "якась жіноча стервозність".

"Мені здається, що кожна жінка може проявляти свій характер, і вона повинна це робити в певних ситуаціях. І взагалі - що значить стерва? Я не розумію. Це емоційність чи сміливість висловити свою думку?" - каже Мішина.

Актриса вважає, що їй неймовірно пощастило з партнером - Женя Кот виправдав всі її очікування. Їм швидко вдалося навчитися взаємодіяти і налаштуватися на одну хвилю.

Танці з зірками 2019 - Ксенія Мішина та Євген Кот (відео: YouTube/Танці з зірками)

Ксенія Мішина також прокоментувала чутки про те, що стосунки з партнером виходять за межі проекту.

"Женя дуже привабливий чоловік. Звичайно, є одне "але" у нього на пальці, і "але" дуже серйозне", - розповіла актриса.

Головним натхненням Ксенія називає свого семирічного сина Платона, якого вона називає "сценаристом її життя".

"Синочок - моє натхнення, мій двигун, моя енергія. Він - моя головна людина в житті, я повністю від нього заряджаюся", - поділилася Ксенія.

Інтерв'ю з Ксенією Мішиною (відео: YouTube/КП в Україні)

До речі, зірка серіалу "Кріпосна" відверто розповіла про учасницю Танців з зірками і свою парнерку по серіалу Ксенію Мішину.

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