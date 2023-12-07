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Зможе спілкуватися природною мовою. Microsoft готує "революційну" Windows зі штучним інтелектом

"Революційна" Windows Hudson Valley зі ШІ (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft зараз активно працює над новим великим оновленням для операційної системи Windows під кодовою назвою Hudson Valley ("Гудзонська долина"). Цей апдейт має стати "революційним".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин, оглядів, порад Windows Central.

Що очікувати від Hudson Valley

Hudson Valley виділяється інтеграцією штучного інтелекту в різні аспекти операційної системи, включаючи нововведення, які, можливо, потребують нейронного процесора (NPU).

Ключовою особливістю буде використання Windows Shell, що спирається на штучний інтелект, а також покращеного чат-бота Copilot. Програма активно працюватиме у фоновому режимі, удосконалюючи пошук, запуск додатків та обробку контексту.

Також у розробці є функція історії/тимчасової шкали. Вона дозволить користувачам прокручувати назад у часі та фільтрувати всі програми та веб-сайти, які запам'ятав Copilot.

Copilot буде присутній на панелі задач (фото: Windows Central)

З покращенням пошуковика в Windows завдяки природній мові запитів, штучний інтелект зробить процес пошуку інтуїтивнішим. Наприклад, можна буде ввести в пошук "Доходи за 24 фінансовий рік", і кожен випадок, коли цей термін був на екрані, знову відобразиться.

ШІ також покращить пошук у Windows завдяки можливості використання природної мови. Якщо ви не пам'ятаєте назву або вміст документа, пошуковий запит "знайди мені документ, який Боб надіслав мені в WhatsApp кілька днів тому" - це те, що пошук у Windows дійсно зрозуміє.ї

ШІ-асистент Copilot (фото: Windows Central)

Інші функції штучного інтелекту включають супердозвіл для покращення якості відео та графіки в іграх з використанням NPU, а також поліпшену версію Live Captions, здатну перекладати аудіо з відео чи розмов у реальному часі різними мовами.

Ці зміни є частиною стратегії Microsoft щодо щорічного випуску основних версій операційної системи, повертаючись до раніше прийнятого річного циклу оновлень.

В 2024 планується випуск нової великої версії системи Germanium, на основі якої буде здійснено реліз Hudson Valley.

Copilot (preview) на панелі задач (фото: Windows Central)

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