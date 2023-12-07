Сможет общаться на естественном языке. Microsoft готовит "революционную" Windows с искусственным интеллектом

Что ждать от Hudson Valley

Hudson Valley выделяется интеграцией искусственного интеллекта в разные аспекты операционной системы, включая нововведения, которые, возможно, нуждаются в нейронном процессоре (NPU).

Ключевой особенностью будет использование Windows Shell, опирающегося на искусственный интеллект, а также улучшенного чат-бота Copilot. Программа будет активно работать в фоновом режиме, совершенствуя поиск, запуск приложений и обработку контекста.

Также в разработке есть функция истории/временной шкалы. Она позволит пользователям прокручивать обратно во времени и фильтровать все приложения и веб-сайты, которые запомнил Copilot.

Copilot присутствует на панели задач (фото: Windows Central)

С улучшением поисковика в Windows благодаря естественному языку запросов, искусственный интеллект сделает процесс поиска более интуитивным. Например, можно будет ввести в поиск "Доходы за 24 финансовый год", и каждый случай, когда этот термин был на экране, снова отобразится.

ИИ также улучшит поиск в Windows благодаря возможности использования природного языка. Если вы не помните название или содержимое документа, поисковый запрос "найди мне документ, который Боб послал мне в WhatsApp несколько дней назад" - это то, что Windows действительно поймет.

ИИ-ассистент Copilot (фото: Windows Central)

Другие функции искусственного интеллекта включают суперразрешение для улучшения качества видео и графики в играх с использованием NPU, а также улучшенную версию Live Captions, способную переводить аудио с видео или разговоров в реальном времени на разные языки.

Эти изменения являются частью стратегии Microsoft по ежегодному выпуску основных версий операционной системы, возвращаясь к ранее принятому годовому циклу обновлений.

В 2024 году планируется выпуск новой обширной версии системы Germanium, на основе которой будет осуществлен релиз Hudson Valley.

Copilot (preview) на панели задач (фото: Windows Central)