Зможе спілкуватися природною мовою. Microsoft готує "революційну" Windows зі штучним інтелектом
Microsoft зараз активно працює над новим великим оновленням для операційної системи Windows під кодовою назвою Hudson Valley ("Гудзонська долина"). Цей апдейт має стати "революційним".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин, оглядів, порад Windows Central.
Що очікувати від Hudson Valley
Hudson Valley виділяється інтеграцією штучного інтелекту в різні аспекти операційної системи, включаючи нововведення, які, можливо, потребують нейронного процесора (NPU).
Ключовою особливістю буде використання Windows Shell, що спирається на штучний інтелект, а також покращеного чат-бота Copilot. Програма активно працюватиме у фоновому режимі, удосконалюючи пошук, запуск додатків та обробку контексту.
Також у розробці є функція історії/тимчасової шкали. Вона дозволить користувачам прокручувати назад у часі та фільтрувати всі програми та веб-сайти, які запам'ятав Copilot.
Copilot буде присутній на панелі задач (фото: Windows Central)
З покращенням пошуковика в Windows завдяки природній мові запитів, штучний інтелект зробить процес пошуку інтуїтивнішим. Наприклад, можна буде ввести в пошук "Доходи за 24 фінансовий рік", і кожен випадок, коли цей термін був на екрані, знову відобразиться.
ШІ також покращить пошук у Windows завдяки можливості використання природної мови. Якщо ви не пам'ятаєте назву або вміст документа, пошуковий запит "знайди мені документ, який Боб надіслав мені в WhatsApp кілька днів тому" - це те, що пошук у Windows дійсно зрозуміє.ї
ШІ-асистент Copilot (фото: Windows Central)
Інші функції штучного інтелекту включають супердозвіл для покращення якості відео та графіки в іграх з використанням NPU, а також поліпшену версію Live Captions, здатну перекладати аудіо з відео чи розмов у реальному часі різними мовами.
Ці зміни є частиною стратегії Microsoft щодо щорічного випуску основних версій операційної системи, повертаючись до раніше прийнятого річного циклу оновлень.
В 2024 планується випуск нової великої версії системи Germanium, на основі якої буде здійснено реліз Hudson Valley.
Copilot (preview) на панелі задач (фото: Windows Central)
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