"Зморшки зникнуть за 5 хвилин". Названо продукт, який бореться зі старінням шкіри

Ніхто насправді не хоче старіти, а зморшки та сиве волосся - це останнє, що ми хочемо бачити на собі. На щастя, ми можемо чимось запобігти цьому. Для цього непотрібні дорогі креми та засоби, адже є корисні харчові продукти.

Що треба зробити, аби мати красиву шкіру без зморшок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok експерта зі шкіри myhealthandbeautyrecipes.

Що треба зробити для шкіри без зморшок?

Експерти припускають, що нанесення певного фрукта на шкіру може сповільнити процес. Користувач TikTok myhealthandbeautyrecipes, відомий своїми натуральними оздоровчими засобами, розповів, що два інгредієнти можуть "змусити зморшки зникнути за п’ять хвилин" і забезпечать бездоганну шкіру.

Для цього вам потрібно авокадо.

"Ваші зморшки та недоліки зникнуть за п’ять хвилин завдяки цим двом інгредієнтам, які природним чином оживлять ваше обличчя та нададуть вам чисту, сяючу шкіру без плям", - розповідається в ролику.

Для цього вам потрібен саме стиглий авокадо. Розріжте його навпіл, видаліть кісточку та розімніть його м’якоть у мисці. Авокадо насичений омега-3 жирними кислотами, вітамінами A, D і E, а також багатьма поживними речовинами, які легко засвоюються шкірою для регенерації.

Авокадо також допомагає запобігти та лікувати екзему та акне. Після того, як воно добре подрібнене, додайте дві столові ложки меду та добре перемішайте.

Зазначимо, що мед має антибактеріальні властивості та може покращити колір обличчя та його природне сяйво.

Експерт пропонує нанести суміш на 20 хвилин, а потім змити теплою водою та рушником.