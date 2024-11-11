"Зморшки зникнуть за 5 хвилин". Названо продукт, який бореться зі старінням шкіри
Ніхто насправді не хоче старіти, а зморшки та сиве волосся - це останнє, що ми хочемо бачити на собі. На щастя, ми можемо чимось запобігти цьому. Для цього непотрібні дорогі креми та засоби, адже є корисні харчові продукти.
Що треба зробити, аби мати красиву шкіру без зморшок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok експерта зі шкіри myhealthandbeautyrecipes.
Що треба зробити для шкіри без зморшок?
Експерти припускають, що нанесення певного фрукта на шкіру може сповільнити процес. Користувач TikTok myhealthandbeautyrecipes, відомий своїми натуральними оздоровчими засобами, розповів, що два інгредієнти можуть "змусити зморшки зникнути за п’ять хвилин" і забезпечать бездоганну шкіру.
Для цього вам потрібно авокадо.
"Ваші зморшки та недоліки зникнуть за п’ять хвилин завдяки цим двом інгредієнтам, які природним чином оживлять ваше обличчя та нададуть вам чисту, сяючу шкіру без плям", - розповідається в ролику.
Для цього вам потрібен саме стиглий авокадо. Розріжте його навпіл, видаліть кісточку та розімніть його м’якоть у мисці. Авокадо насичений омега-3 жирними кислотами, вітамінами A, D і E, а також багатьма поживними речовинами, які легко засвоюються шкірою для регенерації.
Авокадо також допомагає запобігти та лікувати екзему та акне. Після того, як воно добре подрібнене, додайте дві столові ложки меду та добре перемішайте.
Зазначимо, що мед має антибактеріальні властивості та може покращити колір обличчя та його природне сяйво.
Експерт пропонує нанести суміш на 20 хвилин, а потім змити теплою водою та рушником.
@myhealthandbeautyrecipes
Your wrinkles and imperfections will disappear in five minutes thanks to these two ingredients that will naturally revitalize your face and give you clear, radiant, and blemish-free skin. Be sure to save the recipe so you don't forget it. You need a ripe avocado. Cut it in half, remove the pit, and mash its flesh in a bowl. Avocado is loaded with omega-3 fatty acids, vitamins A, D, and E, and many nutrients easily absorbed by the skin for regeneration. Avocado also helps prevent and treat eczema and acne. Once it is well mashed, add two tablespoons of honey and mix well. Honey is a natural antibacterial that is extremely moisturizing and helps enhance the complexion for a natural glow. Apply this mask all over your face, focusing on the most problematic areas, such as under the eyes. Feel free to apply multiple layers. Leave the mask on for 20 minutes so your skin can absorb all the nutrients. Then rinse it off with a towel and warm water. You will see an immediate difference. Check my profile to learn more about the best natural remedies, comment 'thank you' to support my work, and let me know which recipe you'd like to see next. #naturalremedies #naturalremedy #antiaging #antiagingskincare #antiagingtips #antiagingtreatment #skincare #skincareroutine #clearskin #antiagingskincareroutine #wrinkles #wrinklesmoothingThe Champion - Lux-Inspira
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