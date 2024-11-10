Названо український суперфуд, від якого ваша шкіра засяє та стане ідеальною
Квашена капуста не тільки дуже корисна і смачна. Ви також можете використовувати її в домашньому догляді за обличчям! Як це не дивно, але квашена капуста приносить красу, не тільки при споживанні у їжу.
Як зробити шкіру сяючою за допомогу квашеної капусти, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Як квашена капуста може доглядати за шкірою?
Квашену капусту можна використовувати як добавку до обіду, як інгредієнт багатьох страв і природний пробіотик.
Однак продукт використовується і в косметиці. Його дія може зробити шкіру сяючою, живити та краще зволожити.
Відновлююча маска з квашеної капусти
Відновлююча маска з квашеної капусти поверне шкірі сяйво і покращить зволоження.
Інгредієнти для відновлюючої маски з квашеної капусти:
- півсклянки нашаткованої квашеної капусти
- 1-2 столові ложки молока
- 3-4 столові ложки свіжого кисломолочного сиру
Відновлююча маска з квашеної капусти - приготування:
- Нашаткуйте квашену капусту.
- Нашатковану квашену капусту з’єднуємо з молоком і кисломолочним сиром.
- Ретельно перемішайте.
- Отриману кашку нанесіть на очищену шкіру обличчя.
- Приблизно через 30 хвилин змийте маску теплою водою.
Зміцнююча маска з квашеної капусти
З квашеної капусти можна приготувати зміцнюючу маску. Особливо рекомендується для шкіри, яка втратила блиск і має перші ознаки старіння.
Інгредієнти для зміцнюючої маски з квашеної капусти:
- 1 столова ложка дрібно нашаткованої капусти
- 2 чайні ложки соку квашеної капусти
- жовток
- 2 чайні ложки реп’яхової олії
- 1 чайна ложка натурального меду
Підтягуюча маска з квашеної капусти - приготування:
- Жовток розбити в миску.
- До жовтка додати сік квашеної капусти.
- Квашену капусту подрібніть і додайте в миску з жовтком і капустяним соком.
- Додайте реп’яхову олію і мед.
- Змішайте все в однорідну масу і нанесіть на очищене обличчя, шию і декольте.
- Приблизно через 10 хвилин змийте маску теплою водою.
Зволожуюча маска з квашеною капустою
Також квашена капуста може бути інгредієнтом маски для сухої та в’ялої шкіри. Підходить як для втомленої від сонця, так і для пошкодженої морозом шкіри. Для приготування цієї домашньої суміші потрібні два інгредієнти - квашена капуста і будь-які пластівці (вівсяні, спельта і т.д.).
Інгредієнти для зволожуючої маски з квашеної капусти:
- 2 столові ложки квашеної капусти
- ложка крупи
Зволожуюча маска з квашеною капустою - приготування:
- Змішайте квашену капусту і пластівці до однорідності.
- Нанесіть маску на очищене обличчя.
- Приблизно через 20 хвилин змийте маску теплою водою.
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